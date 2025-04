Oto co zrobiła Świątek po meczu z Ealą. Nie miała wyjścia. "Po prostu poczułam"

Nie bez kłopotów, ale jednak to Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie. Polka odwróciła losy spotkania, odpowiedziała na ataki Alexandry Eali i ostatecznie pokonała ją 4:6, 6:4, 6:2. Nie tylko o grze 23-latki tego dnia mówiło się sporo, ale też o decyzji, którą podjęła niemal tuż po ostatniej akcji. Czy to pomoże jej w kolejnych meczach w Hiszpanii?

Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię (3)