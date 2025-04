Tak wygląda ranking WTA po tym, co zrobiła Świątek w meczu z Ealą

Nie było łatwo, ale jednak! Iga Świątek pokonała Alexandrę Ealę, udanie rewanżując się za porażkę z Miami. Tym samym awansowała do III rundy WTA 1000 w Madrycie i zachowała szansę na to, by powtórzyć sukces z poprzedniego sezonu. To zwycięstwo było też dla niej ważne w kontekście rankingu WTA. Ewentualna porażka mogła wyrzucić ją nawet z TOP 3. A tak ma szansę, by utrzymać drugą lokatę i zbliżyć się do Aryny Sabalenki. Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Świątek.

