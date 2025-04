Eksperci reagują na szalony mecz Fręch w Madrycie. Jednoznacznie

Magdalena Fręch (27. WTA) rozpoczęła sezon na kortach ziemnych od turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie dotarła do drugiej rundy. Następnie Polka przystąpiła do "tysięcznika" w Madrycie i już w pierwszym meczu musiała wznieść się na wyżyny swoich możliwości.

Magdalena Fręch po niemal trzech godzinach pokonała Jessicę Bouzas Maneiro. Eksperci komentują

Przeciwniczką 27-latki była Jessica Bouzas Maneiro (69. WTA), która pierwszy set wygrała 7:5. Drugi rozstrzygnął się dopiero po tie-breaku, zakończonym wynikiem 7-2 dla Fręch. Ta poszła za ciosem i w decydującej partii zwyciężyła 6:4, kończąc trwający 178 minut mecz.

Na przebieg i wynik meczu Polki zareagowali dziennikarze i eksperci w serwisie X. "Stalowe nerwy i wielka wytrzymałość. Magdalena Fręch po trzygodzinnym meczu awansuje do 3. rundy" - podsumowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Magdalena Fręch goniła cały mecz, aż wreszcie przegoniła hiszpańską rywalkę" - skwitował Adam Romer z magazynu "Tenisklub". "Brawo Magda Fręch! 5:7, 7:6(2), 6:4 z Jessicą Bouzas Maneiro. Takie zwycięstwa bardzo budują" - dodał Michał Chojecki z "Super Expressu".

"Kawał meczu Magdaleny Fręch. Trzy godziny na mączce w Madrycie i bardzo ważna wygrana w kontekście ustabilizowania pozycji na najbliższe tygodnie w TOP 30" - podkreślił Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"Wojowniczka! Magdalena Fręch wygrała ten mecz! Jessica Bouzas Maneiro w drugim secie serwowała po zwycięstwo. Ostatnie trzy wygrane mecze Magdy: 2g 59m vs Bouzas Maneiro, 3g 11m vs Errani, 2g 40m vs Haddad Maia" - zauważył Dawid Żbik z Eurosportu.

Oto co przesądziło wygranej Magdaleny Fręch z Jessicą Bouzas Maneiro. "Dała radę to zrobić"

"Kluczem w meczach przeciwko Jessice Bouzas Maneiro jest przetrzymanie kapitalnych fragmentów jej gry i wykorzystanie momentów, w których zaczyna się gubić. Magdalena Fręch dziś dała radę to zrobić i awansowała do trzeciej rundy Mutua Madrid Open! Bardzo cieszy to zwycięstwo. Brakuje Polce wygranych spotkań w ostatnim czasie, więc takie bitwy przechylone na swoją korzyść - muszą budować pewność siebie. Brawo" - komentował Szymon Przybysz z portalu Tenis by Dawid.

"Brawo Magdalena Fręch! Jak zawsze waleczna! Jessica Bouzas Maneiro prowadziła już z przełamaniem w drugim secie, ale Magda to odwróciła i wygrała 5:7, 7:6(2), 6:4" - napisał Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie Magdalena Fręch zagra z Mirrą Andriejewą (7. WTA) lub Marie Bouzkovą