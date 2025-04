Sensacja w Madrycie! Alcaraz wypada. Polak wchodzi do gry

Kamil Majchrzak (90. ATP) w decydującej rundzie kwalifikacji do turnieju ATP 1000 w Madrycie przegrał 7:5, 4:6, 4:6 z Duńczykiem Elmerem Mollerem (114. ATP). Mimo to dostał się do drabinki głównej, a to z powodu problemów Carlosa Alcaraza (3. ATP).

Kamil Majchrzak czekał na decyzję Carlosa Alcaraza. Już wszystko jasne

Po wycofaniu się Japończyka Yoshihito Nishioki (74. ATP) wolne miejsce zajął Kanadyjczyk Gabriel Diallo (78. ATP), a pierwszym "oczekującym" (najwyżej notowanym spośród przegranych z ostatniej rundy eliminacji) na wejście do turnieju stał się Polak. I pojawiła się przed nim wyjątkowa szansa, bowiem po zawodach ATP 500 w Barcelonie na kontuzję przywodziciela zaczął narzekać Alcaraz.

Największa gwiazda gospodarzy w czwartek podjęła decyzję o rezygnacji ze startu w Madrycie. To otworzyło drogę Majchrzakowi, czekającemu na ruch organizatorów. Ci ok. godziny 14:00 ogłosili, że Hiszpana zastąpi 29-latek, który już wcześniej wykonał wymowny krok. "Kamil Majchrzak zastąpi Carlosa Alcaraza. Ciekawe, że (Polak - red.) wycofał się z Ostrawy 'z powodu kontuzji'" - czytamy na profilu Mundo Do Tenis w serwisie X.

Kamil Majchrzak zastąpił Carlosa Alcaraza w turnieju ATP 1000 w Madrycie

Polski tenisista zajął miejsce rozstawionego z numerem drugim Alcaraza, przez co otrzymał wolny los w pierwszej rundzie i przystąpi do rywalizacji od drugiej fazy. Tam zmierzy się ze wspomnianym Diallo, który pokonał 6:1, 6:2 Zizou Bergsa (50. ATP).

Turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie potrwa do niedzieli 4 maja. Pula nagród to 8 055 385 euro.