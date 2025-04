Legenda tenisa nagle przemówiła ws. Abramowicz. "Co się dzieje między nimi?"

Iga Świątek miała ponad 4000 punktów do obrony jeszcze przed startem etapu sezonu na kortach ziemnych - 195 w Stuttgarcie, 2000 w Paryżu i po 1000 w Madrycie oraz Rzymie. Polka odpadła w ćwierćfinale w Stuttgarcie po meczu z Jeleną Ostapenko (3:6, 6:3, 2:6). Teraz Świątek broni tytułu w Madrycie i ma 3385 pkt straty do Aryny Sabalenki. W rankingu LIVE sytuacja wygląda nieco gorzej, bo tam różnica wynosi 3735 pkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Świątek straci drugie miejsce w rankingu WTA? "Ma łatwiejszą drogę"

Czy wkrótce Świątek spadnie niżej w rankingu WTA? Aktualnie Świątek ma 175 pkt przewagi nad Jessiką Pegulą i 430 pkt nad Coco Gauff, jeśli chodzi o ranking LIVE. - Myślę, że Jessie przegoni Świątek, bo ma mniej punktów do obrony. Ma po prostu łatwiejszą drogę. Uważam, że i Pegula, i Gauff, mogą wyprzedzić Igę pod koniec Roland Garros, kto wie. Coco musi jednak wygrać więcej meczów - mówi Coco Vandeweghe, była amerykańska tenisistka w studiu Tennis Channel.

Potem Vandeweghe odniosła się do słów Świątek z konferencji prasowej dot. wysokich oczekiwań na mączce i tego, że "ludzie nie wiedzą, co się dzieje w jej życiu".

- Bardziej martwi mnie to, że Iga jest jedną z tych zawodniczek, które otwarcie mówią o swoim zdrowiu psychicznym. Podróżuje z psychologiem. Co się dzieje między nimi? Czy próbuje pracować nad różnymi rzeczami i to nie działa? Poza tym Tomasz Wiktorowski nie jest już jej trenerem. Jak długo Fissette z nią będzie pracował? Nie wiem, ale możliwe, że jeśli nie w Madrycie, to na Roland Garros Świątek straci drugie miejsce - tłumaczy Amerykanka.

Zobacz też: Stanowcze słowa Świątek ws. rywalizacji z Sabalenką. "Liczę na to"

- Ostatnio widzimy wiele więcej emocji od Igi. Dla mnie łamanie rakiet czy uderzanie piłki poza kort nic by nie znaczyło. Ale jeżeli przez tak długi czas była spokojna, a teraz jest bardziej agresywna, to jest zaskoczenie. Tak jak wtedy, gdy widzieliśmy Carlosa Alcaraza łamiącego rakietę w Cincinnati. To było szalone - podsumowała Vandeweghe.

Mecz Igi Świątek z Alexandrą Ealą w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie odbędzie się jako drugi w kolejności od godz. 13:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.