Świątek mówi wprost. "Przeszłam przez najgorsze"

Iga Świątek będzie broniła tytułu w turnieju WTA 1000 w Madrycie. W zeszłym roku Polka pokonała w finale 7:5, 4:6, 7:6 Arynę Sabalenkę. Teraz Świątek stoi przed bardzo trudnym zadaniem, bo brak obrony tych punktów sprawi, że jej strata w rankingu WTA do Sabalenki znacznie wzrośnie - aktualnie dzieli je 3385 pkt. Świątek zacznie tegoroczny turniej w Madrycie od pojedynku z Filipinką Alexandrą Ealą, z którą przegrała 2:6, 5:7 w ćwierćfinale turnieju w Miami. To była wówczas ogromna sensacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Świątek zemści się na rywalce? "Nie jestem czarodziejką"

Świątek pojawiła się na konferencji prasowej przed meczem drugiej rundy w Madrycie. Czy chce się zemścić na Eali za niedawną porażkę? - To nie jest tak, że grałam z nią wiele razy, więc trudno powiedzieć. Dziś porozmawiam o taktyce z trenerem Fissettem, ale nie zamierzam niczego przewidywać. Nie jestem czarodziejką. Czuję, że znam korty w Madrycie bardzo dobrze, więc postaram się wykorzystać moje doświadczenie, choć ono nie gra. Muszę stawić jej czoła, jak każdej innej rywalce, bez względu na to, co działo się w Miami - powiedziała.

- Czy gram z większym rozluźnieniem na mączce, niż na innych nawierzchniach? Pierwsze kilka dni to trening i wybieranie danej koncepcji. Uwielbiam to, że na mączce można być bardziej kreatywnym pod względem taktycznym i każdym innym. Bardzo to lubię. Czuję, że jeśli wykorzystam to na korcie, będę grała bardziej zrelaksowana. Wiem, jakie są moje atuty, wiem, że obrona to plan B - dodała Świątek, mówiąc o grze na kortach ziemnych.

W trakcie konferencji pojawił się też temat systemu antydopingowego i ostrożności, którą Iga musi zachować w codziennym życiu po jej sprawie.

- Po kilku miesiącach cały czas o tym myślisz. Daje ci to trochę niepokoju. Nie mówię tylko o sobie, bo przyzwyczaiłam się do systemu i przeszłam przez najgorsze, ale byłam w stanie wrócić i sobie z tym poradzić. Nie miałam zbyt dużej kontroli nad tym, co mi się przytrafiło i mogę sobie wyobrazić, że inni zawodnicy czują strach. Czasami trudno jest za wszystkim nadążyć - podsumowała Świątek.

Zobacz też: Eala naprawdę powiedziała to przed meczem ze Świątek. "Chcę"

Mecz Świątek - Eala w drugiej rundzie turnieju w Madrycie odbędzie się jako drugi w kolejności od godz. 13:00, tuż po spotkaniu Mirry Andriewej z Marie Bouzkovą. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.