Eala naprawdę powiedziała to przed meczem ze Świątek. "Chcę"

Już w czwartek Iga Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA w Madrycie. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Alexandra Eala - Filipinka, z którą sensacyjnie przegrała w Miami (2:6, 5:7). W rewanżu Polka będzie zdecydowaną faworytką. A co chce osiągnąć w tym meczu Eala? Jutrzejsze spotkanie traktuje jako okazję do nauki. "Iga jest spektakularna. Popycha cię do granic możliwości" - stwierdziła.

