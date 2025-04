Legenda wszczyna alarm ws. Świątek. "Martwię się o jej psychikę"

Iga Świątek jest aktualnie wiceliderką światowego rankingu. Ostatnia dyspozycja Polki sprawia jednak, że zamiast skupiać się na pogoni za prowadzącą Białorusinką Aryną Sabalenką, musi uważać na to, aby nie stracić obecnej drugiej pozycji, na którą czyha m.in. Amerykanka Jessica Pegula.

Wszystko dlatego, że Świątek rozpoczęła sezon na kortach ziemnych, gdzie przed nią niezwykle trudne zadanie obrony az 4 tys. punktów rankingowych za ubiegłoroczne zwycięstwa w turniejach WTA 1000 w Madrycie oraz Rzymie, a także wielkoszlemowym Roland Garros w Paryżu. To ponad połowa obecnego dorobku polskiej tenisistki, który wynosi 7383 punkty.

Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa martwi się o Igę Świątek. "Ma uczucie przerażenia"

O dyspozycję Igi Świątek martwi się była australijska tenisistka, a obecnie ekspertka telewizyjna Rennae Stubbs.

- Spójrz na dwa - trzy lata temu, gdy miała serię 37 wygranych meczów. Mam na myśli okres od Australian Open, po którym Ash Barty wycofała się jako numer jeden na świecie. Iga wygrała wtedy Indian Wells, Miami, każdy turniej na kortach ziemnych, French Open, była w gazie - powiedziała Stubbs, cytowana przez portal tennisuptodate.com.

- Nazywam to tabliczką na mózgu. Właśnie wtedy, gdy nie jesteś pewny siebie, pojawiają się małe rzeczy, które zaczynają ci wpadać do głowy i musisz je odłupywać. I tak musisz odłupać ten mecz Igi z Ostapenko w jakiś sposób. Ona teraz ma to uczucie przerażenia: „Nie wygrywam i to nawet na kortach ziemnych. Co się ze mną dzieje?" Czy jest obawa? Zdecydowanie, myślę, że jest trochę obaw. Czy ona może odzyskać to i naprawić to wszystko w Madrycie, Rzymie i Francji? Jeśli to się nie uda, to martwię się o jej psychikę w przyszłości, ponieważ jej gra jest tak bardzo oparta na pewności siebie - zaznaczyła 54-letnia Australijka, która wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe w grze podwójnej.

Iga Świątek rozpocznie zmagania w turnieju Mutua Madrid Open w Madrycie od II rundy, gdzie jej przeciwniczką będzie Filipinka Alexandra Eala, która niedawno pokonała ją 6:2, 7:5 w ćwierćfinale turnieju w Miami. To spotkanie zostanie rozegran w czwartek około godziny 15:00 na korcie głównym Manolo Santany.