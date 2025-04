Pogrom w Madrycie i od razu ogłosili nt. Świątek. To jest przepaść

Niedawno rozpoczął się turniej WTA w Madrycie. Aktualnie rozgrywane są mecze pierwszej rundy. W jednym z nich Belinda Bencic zmierzyła się z Zeynep Sonmez. Faworytką tego starcia była Szwajcarka, ale mało kto spodziewał się takiego pogromu.

Bencic zmiażdżyła rywalkę. Lepsza od niej jest tylko Świątek

Bencic kapitalnie zaprezentowała się w tym starciu i nie dała Turczynce żadnych szans. W pierwszym secie wygrała 6:0, marnując tylko dwa break-pointy. W drugiej partii Sonmez pokazała nieco więcej, ale i tak była wyraźnie słabsza i przegrała 2:6. Tym samym Szwajcarka wygrała 6:0, 6:2 i awansowała do drugiej rundy.

Bencic pokazała się ze świetnej strony i po raz czwarty w tym roku wygrała seta bez utraty gema. Jak wyliczył portal OptaAce, lepsza pod tym względem jest jedynie Iga Świątek. Polka zdecydowanie częściej wygrywała sety do zera i do tej pory ma na koncie aż osiem takich partii. Jak zatem widać, nawet między imponującym wynikiem Bencić a Polką, jest nadal przepaść.

Świątek już niebawem będzie miała okazję do polepszenia tej statystyki. Nasza tenisistka również weźmie udział w turnieju w Madrycie. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie czekać ją będzie starcie z Alexandrą Ealą. Świątek może być jednak pewna, że przed nią bardzo wymagające starcie. Filipinka już raz pokonała ją w tym roku (w Miami) i z pewnością zamierza powtórzyć ten sukces. - Zdecydowanie uważam, że każdy mecz to inna historia. Nawet jeśli za każdym razem jest to ta sama zawodniczka - powiedziała Eala przed meczem.

Belinda Bencic natomiast w drugiej rundzie zmierzy się z Clarą Tauson. Mecz odbędzie się w czwartek.