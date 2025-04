Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu wyrzucona z turnieju w Madrycie. Koszmar trwa

Petra Kvitova to była wiceliderka rankingu WTA i dwukrotna mistrzyni Wimbledonu, a ponadto finalistka Australian Open. Przez lata była gwiazdą światowego tenisa, ale od 2 października 2023 roku i porażki z Ludmiłą Samsonową w Pekinie nie pojawiała się na korcie. Tenisistka zaszła w ciążę, urodziła dziecko i postanowiła skupić się na wychowaniu pociechy. Pod koniec lutego zdecydowała się wrócić do gry, natomiast nie może wciąż odzyskać formy sprzed lat.

Koszmarna seria Petry Kvitovej. To już 570 dni bez zwycięstwa

Czeszka fatalnie spisała się zarówno podczas zawodów w Austin, jak i w Indian Wells oraz Miami. Poniosła trzy bolesne porażki, wygrywając zaledwie dwa sety. Fani mieli nadzieję, że uda jej się przełamać fatalną serię podczas turnieju w Madrycie, w którym przecież trzykrotnie triumfowała w latach: 2011, 2015 oraz 2018. Tym razem zakończyła jednak rywalizację na pierwszej rundzie.

35-latka trafiła na Katie Volynets i było wiadomo, że nie będzie faworytką tego spotkania. Początek był bardzo chaotyczny, zawodniczki nie były w stanie utrzymać podania. Jako pierwszej udało się to Kvitovej, która prowadziła już nawet 4:1. Choć wydawało się, że do wygrania seta brakuje niewiele, to Czeszka przegrała pięć kolejnych gemów i poległa 4:6. Drugi set to był już popis Amerykanki, która, choć przy własnym serwisie miała sporo problemów, pewnie wygrała 6:0.

Tym samym Kvitova wciąż czeka na kolejne zwycięstwo w karierze. To już 570 dni, kiedy po raz ostatni mogła świętować triumf. Po powrocie nie wygrała jeszcze ani razu, ale mimo to wydaje się, że Czeszka będzie walczyła o to, by zbudować formę przed zawodami na ulubionej nawierzchni. "Wygląda na to, że próbuje dość do formy przed rozpoczęciem sezonu trawiastego, ale jest ciężko" - przekazał dziennikarz Jose Morgado.

Katie Volynets - Petra Kvitova 6:4, 6:0

Po zwycięstwie z Kvitovą Volynets zmierzy się w drugiej rundzie z Dianą Sznajder. Nie można wykluczyć, że niebawem trafi za to na Igę Świątek, która znajduje się w jej drabince. Nasza zawodniczka musi najpierw wyeliminować jednak jej pogromczynię z turnieju WTA w Miami Alexandrę Ealę.