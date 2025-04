Świątek zobaczyła z bliska, jak gra Lewandowski. Tak to podsumowała

Iga Świątek po nieudanych turniejach w Dosze, Dubaju i Indian Wells była niezwykle zmotywowana, by po raz drugi w karierze triumfować w zawodach w Miami. Ale nie udało się tego dokonać. Nasza zawodniczka poniosła jedną z największych porażek w karierze i sensacyjnie poległa z Alexandrą Ealą, czyli 140. rakietą świata. Tym samym zakończyła rywalizację na ćwierćfinale. Szybko odpadła też z rywalizacji w Stuttgarcie, gdzie przegrała z późniejszą triumfatorką Jeleną Ostapenko.

Iga Świątek wspomniała o Lewandowskim. "To było coś wyjątkowego"

Iga Świątek rozpocznie w czwartek zmagania w turnieju w Madrycie. Jej pierwszą rywalką będzie właśnie Eala, dlatego po niespełna miesiącu będzie miała szansę na rewanż. Nasza zawodniczka nie ukrywa, że uwielbia występować w stolicy Madrytu. Ostatnim razem podczas pobytu w Hiszpanii udało jej się wybrać nawet na El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu. Jak się wtedy czuła?

- To było niesamowite - rozpoczęła. - Zawsze chętnie oglądam inne sporty, zwłaszcza na żywo, co zdarza się niestety rzadko. Dodatkowo był to mecz pomiędzy Barceloną i Realem, co mówi samo za siebie. Zobaczenie Roberta Lewandowskiego w akcji było również czymś wyjątkowym - oznajmiła, cytowana przez oficjalną stronę turnieju mutuamadridopen.com. Wiceliderka światowego rankingu ujawniła również, dlaczego tak podoba jej się Madryt.

- Naprawdę podoba mi się to miejsce. Przede wszystkim sama mączka, ponieważ to moja ulubiona nawierzchnia. Podoba mi się również to, jak działa tutaj mój spin. A, i jedzenie! - zakomunikowała, dodając, że spore wrażenie wywołują również fani.

- Hiszpanie są niezwykle ekspresywni. Wyróżnia ich temperament, przyjazność, życzliwość. Tenis jest dla nich bardzo ważnym sportem. Podczas turnieju w Madrycie zawsze są pełne trybuny - stwierdziła. Przyznała również, za co docenia tamtejszy tenis. - Podziwiam ich szkołę tenisa, w której praca nóg odgrywa kluczową rolę, niezwykle ważny element również dla mnie - podsumowała.

Na koniec wyznała, jaki jest jej cel w tych zawodach. - Aby pokazać swoją grę, dać z siebie 100 proc. w każdej minucie na korcie i wygrać mecz. Dzień po dniu - zakończyła. Nasza zawodniczka przystąpi do zmagań oczywiście w roli obrończyni tytułu.