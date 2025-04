Jelena Ostapenko dosyć niespodziewanie wygrała turniej w Stuttgarcie, przez co wzrosły jej notowania przed Roland Garros. Łotyszka w przeszłości wygrała ten turniej, a jej szanse na powtórzenie tego sukcesu ocenili John Isner oraz Steve Johnson, byli amerykańscy tenisiści, w podkaście "Nothing Major Show". Nie zabrakło odniesień do Igi Świątek.

Screen z Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl i REUTERS/Angelika Warmuth Otwórz galerię (3)