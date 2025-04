Carlos Alcaraz w tym roku ma problemy z ustabilizowaniem formy. Zdarzają mu się udane turnieje, takie jak na przykład ATP Monte Carlo, który zakończył się jego zwycięstwem. Hiszpan zalicza również jednak bolesne wpadki. Mowa między innymi o porażce z Davidem Goffinem w drugiej rundzie zawodów w Miami.

Novak Djoković staje w obronie Alcaraza. "Nie rozumiem tego"

Ostatnio Alcaraz rywalizował na zawodach w Barcelonie. Tam dotarł do finału, gdzie ostatecznie przegrał 6:7, 2:6 z Holgerem Rune. Z tego powodu spadł również na trzecie miejsce w rankingu ATP, a kibice bardzo go skrytykowali za brak triumfu i poprzednie wpadki. W obronie młodego tenisisty postanowił stanąć Novak Djoković, który podczas gali Laureus World Sports Awards 2025 zaznaczył, jak wiele osiągnął już Alcaraz.

- Nie rozumiem tego. Ale tradycje w tym kraju są ogromne, tak samo jak oczekiwania. Tym bardziej ze względu na Nadala, Moyę i Ferrero, którzy byli numerami jeden. Ale zwróćmy uwagę na to, że on ma 21 lat, wygrał cztery turnieje Wielkiego Szlema i wiele innych turniejów. Czego chcieć więcej? Można oczekiwać więcej, ale to, co zrobił w tym wieku, jest już niesamowite - powiedział Serb. Jak na słowa krytyki zareagował natomiast Alcaraz? - Poziom jest wysoki. Zdaję sobie sprawę, że niektóre wyniki, dla niektórych osób, nawet dla mnie, nie były takie, jakich się spodziewano - powiedział w rozmowie z "Marcą".

Carlos Alcaraz obecnie przygotowuje się do turnieju ATP w Madrycie. Tam w drugiej rundzie zmierzy się z Zizou Bergsem lub Yoshihito Nishioką. W tych rozgrywkach udział weźmie także Novak Djoković. Serb podobnie pierwszy mecz rozegra na drugim etapie, gdzie jego rywalem będzie Matteo Arnaldi lub Borna Corić.