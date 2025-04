Oto co Eala powiedziała przed rewanżem ze Świątek. Jasny przekaz

Iga Świątek ma za sobą serie nieudanych występów. Turnieje w Dosze, Dubaju i Indian Wells kompletnie nie poszły po jej myśli, podobnie zresztą jak zawody w Miami czy Stuttgarcie. W Stanach Zjednoczonych sensacyjnie wyeliminowała ją Alexandra Eala, czyli ówcześnie 140. tenisistka w rankingu WTA. W Niemczech z kolei lepsza od niej okazała się Jelena Ostapenko.

Obecnie Polka przygotowuje się do rozpoczęcia rywalizacji na turnieju WTA w Madrycie. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie czekać ją będzie rewanż ze wspomnianą wcześniej Alexandrą Ealą. Filipinka w pierwszej rundzie pokonała 6:3, 6:2 Wiktorię Tomową. Po tym meczu wypowiedziała się na temat zbliżającego się starcia ze Świątek.

- Teraz staram się nie myśleć o Miami tak wiele. Mam całe życie, aby wspominać te chwile i te wspomnienia pozostaną ze mną na zawsze. Ale rywalizacja trwa, więc teraz jestem w pełni skupiona na Madrycie. Zdecydowanie uważam, że każdy mecz to inna historia. Nawet jeśli za każdym razem jest to ta sama zawodniczka. Nieważne, czy zagram z nią o tej samej porze w przyszłym roku w Miami, czy w Madrycie, to będzie inna historia niż poprzednia - powiedziała na konferencji prasowej.

Wyeliminowanie Świątek przez Ealę było wielką niespodzianką i dzięki temu Filipinka zyskała na popularności. - W grze kobiet fajne jest, że mamy kogoś, kto wychodzi i robi wszystkie te rzeczy, w których być może Aryna Sabalenka i Świątek nie są najlepsze. Są świetne w innych rzeczach - tak wypowiedział się o niej Mats Wilander.

Spotkanie Igi Świątek z Alexandrą Ealą prawdopodobnie odbędzie się w czwartek. Dokładny termin nie został jeszcze ustalony. Zwyciężczyni tego meczu w kolejnym etapie może zmierzyć się z Lindą Noskovą.