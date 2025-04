136 minut i koniec! Rollercoaster Polaka w Madrycie. Aż padł na kolana

Kamil Majchrzak od 8 kwietnia rozgrywa swoje mecze w Madrycie. Najpierw brał udział w turnieju Challengera, w którym dotarł zresztą do finału. W nim okazał się lepszy od Marina Cilicia. Polak ma już za sobą także dwa spotkania w turnieju ATP Madrid Open. Najpierw wygrał mecz kwalifikacyjny z Amerykaninem Darwinem Blanchem. We wtorkowe popołudnie na korcie rywalizował z Duńczykiem Elmerem Mollerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwowski: Janusz Wójcik przychodził i mówił: Pan Romanowski wam dopłaci...

136 minut i koniec. Majchrzak nie dał rady

Turniej ATP Madrid Open należy do grona najbardziej prestiżowych tenisowych zmagań pierwszej części sezonu. Na ceglanej nawierzchni w Caja Magica wygrywali najlepsi w historii. W ostatnich czterech latach rywalizację w stolicy Hiszpanii wygrywało trzech różnych tenisistów. W 2021 roku Alexander Zverev pokonał Matteo Berrettiniego, a w dwóch kolejnych latach triumfował Carlos Alcaraz - najpierw pokonał Zvereva, a następnie Jana-Lennarda Stuffa.

W 2024 roku najlepszy okazał się Andriej Rublow, który w finale okazał się lepszy niż Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Do takich sukcesów Kamilowi Majchrzakowi jest, póki co daleko. Nie oznacza to jednak, że Polak nie ma marzyć o wielkich rzeczach.

We wtorkowe popołudnie stanął na korcie z Duńczykiem Elmerem Mollerem i wyszedł z tego pojedynku zwycięsko. W pierwszym secie wygrał 7:5, ale w drugim musiał uznać wyższość rywala. Pierwsze dwa sety były bardzo wyrównane. Obu tenisistom tylko po razie udało się przełamać rywala. O wyniku decydowała więc trzecia partia. Obaj tenisiści szli gem za gem. Przełomowym i kluczowym momentem okazała się sytuacja przy stanie 4:4. Majchrzak przegrał swoje podanie, a Moller wygrał swojego następnego gema serwisowego do zera, pieczętując triumf w całym meczu. Widać emocje w tym meczu, gdy po ostatnim punkcie padł na kolana. Media informują, że to wyjątkowy moment Duńczyka, ponieważ po raz pierwszy w karierze awansował do głównej drabinki w Madrycie.

Majchrzak przeważał w kilku statystykach. Zanotował więcej asów - 10 przy pięciu Mollera. Był także skuteczniejszy w zdobywaniu punktów po pierwszym serwisie. Po drugim serwisie lepiej radził sobie z kolei Duńczyk. W ostatecznym rozrachunku i najważniejszej statystyce - wygranych setów - to 114. tenisista świata okazał się lepszy od 29-letniego piotrkowianina.

Kamil Majchrzak zajmuje 90. miejsce w rankingu ATP i jest obecnie drugim najwyżej sklasyfikowanym polskim tenisistą. Wyżej od niego - na 28. pozycji - plasuje się tylko Hubert Hurkacz.

Kamil Majchrzak - Elmer Moller 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)