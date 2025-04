Tak BBC pisze o rywalizacji Świątek z Ostapenko. "Agonia"

Iga Świątek przez lata dominowała na korcie, pokonując naprawdę silne rywalki i to bez większych kłopotów. Mowa m.in. o Coco Gauff czy Darii Kasatkinie. Bilans bezpośrednich spotkań z tymi przeciwniczkami to odpowiednio 11:3 i 6:1. Nawet z obecną liderką rankingu WTA Polka ma bardzo dobre statystyki - 8:4. Jest jednak jedna zawodniczka, która spędza sen z powiek naszej rodaczce. Jeszcze nigdy nie była w stanie jej pokonać, choć okazji do tego miała aż sześć. Ostatnią podczas WTA 500 w Stuttgarcie.

Media wskazują na przyczynę porażek Świątek z Ostapenko. "Katastrofalne skutki"

Mowa o Jelenie Ostapenko. Łotyszka przez wielu została okrzyknięta "koszmarem" Świątek i bilans bezpośrednich spotkań tylko to potwierdza. W ćwierćfinale w Stuttgarcie Polka miała znakomitą okazję, by przerwać fatalną passę. W końcu po raz pierwszy rywalizowała z Ostapenko na kortach ziemnych, a więc nawierzchni, którą kocha. Mimo to przegrała 3:6, 6:3, 2:6.

Co jest powodem takiej niemocy Świątek? Co takiego ma Łotyszka, czemu Polka nie jest w stanie się skutecznie przeciwstawić? Tej sprawie przyjrzeli się dziennikarze BBC. Wysnuli własną teorię. "Nie ulega wątpliwości, że Ostapenko, triumfatorka Roland Garros z 2017 roku, ma odpowiednie kwalifikacje [do tego, by wygrywać ze Świątek, przyp. red.], a jej efektowne uderzenia - gdy trafiają celu, a zwycięskie zagrania przeważają nad niewymuszonymi błędami - mogą mieć katastrofalne skutki" - podkreśliła redakcja.

Dziennikarze wskazali, że właśnie z takim stylem gry przeciwniczek, a więc bardziej agresywnym, Świątek ma problemy. "W poprzednich sezonach Polka słynęła z bezwzględności w odnoszeniu triumfów, doprowadzając rywalki do ostatecznego upokorzenia, czyli przegrania seta do 0. A teraz 23-latka znalazła się w sytuacji, kiedy sama przegrała wszystkie sześć spotkań z Ostapenko, co jest dla niej zgubne" - czytamy.

Dziennikarze nie wierzą w klątwę

Mimo wszystko redakcja nie wierzy w to, by taki stan rzeczy trwał wieczność, choć w tenisie znamy takie przypadki. Przykładami mogą być starcia Novaka Djokovicia z Gaelem Monfilsem (bilans 20:0), czy Davida Ferrera z Rogerem Federerem (0:17). "Mimo że agonia się przedłuża, nie sposób sobie wyobrazić, by tenisistka na takim poziomie, jak Świątek mogła paść ofiarą klątwy trwającej całą karierę" - dodali dziennikarze.

Pozostaje nam czekać na przerwanie fatalnej passy Świątek z Ostapenko. Jeśli nawet na "mączce" Polka nie była w stanie tego dokonać, to wydaje się, że na każdej innej nawierzchni będzie o to jeszcze trudniej. Redakcja wskazała, co może być przyczyną tak katastrofalnego dla naszej rodaczki bilansu z Łotyszką. A co na ten temat sądzi sama Ostapenko?

- Kiedy gram swój tenis, trudno jej przeciwstawić się mojemu agresywnemu stylowi - podkreślała jeszcze przed meczem z Polką w Stuttgarcie. Tym samym wyraziła podobną opinię do mediów. Ostatecznie to Łotyszka wygrała turniej, pokonując gładko w finale Arynę Sabalenkę. Oddała jej tylko pięć gemów.