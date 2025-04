Jelena Ostapenko rozegrała fantastyczny turniej w Stuttgarcie, którego zwieńczeniem było pokonanie w finałowym meczu Aryny Sabalenki. W trakcie przemowy po sukcesie Łotyszka odniosła się do rywalki, która w Porsche Tennis Grand Prix wciąż nie potrafi zdobyć głównej nagrody, którą jest samochód. - Tak bardzo pragnęłaś tego auta - w pewnym momencie powiedziała do Białorusinki. A to nie wszystko, co miała jej do przekazania.

