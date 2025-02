Poszło na zmarnowanie! Tak wygląda ranking WTA po porażce Igi Świątek

Iga Świątek (2. WTA) nie dotrze do finału drugiego turnieju WTA 1000 z rzędu. Po półfinale w Dosze Polka odpadła w ćwierćfinale turnieju w Dubaju po porażce 3:6, 3:6 z 17-letnią Mirrą Andriejewą z Rosji (14. WTA). "31 - aż tyle niewymuszonych błędów popełniła Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu miała też sporo błędów taktycznych, niepotrzebnie chodziła do siatki, a rywalka z łatwością ją mijała" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl w pomeczowej relacji.

W ten sposób Świątek straciła 175 punktów w porównaniu do zeszłorocznego wyniku z Dubaju. Wtedy Iga była w półfinale, ale przegrała 4:6, 4:6 z Rosjanką Anną Kalinską. "Mirra Andriejewa naprawdę pokazała imponującą siłę spokoju. Natomiast Iga Świątek nie po raz pierwszy za bardzo się denerwowała i spieszyła. Zasłużone zwycięstwo Rosjanki" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl w serwisie X.

Świątek nie wykorzystała okazji na dogonienie Sabalenki. A strata może rosnąć

Po środowych meczach otworzyła się szansa przed Świątek, by odrobić część strat do Sabalenki w rankingu WTA. Białorusinka odpadła w trzeciej rundzie (w zeszłym roku dotarła do drugiej rundy), więc zainkasowała dodatkowe 110 pkt. Warto dodać, że przed turniejem w Dubaju Świątek traciła 806 pkt do Sabalenki (Iga 8160 pkt, Aryna 8966 pkt), a przed czwartkowym ćwierćfinałem wzrosła do 1091 pkt. To efekt liczby punktów "obronionych" w stosunku do zeszłego roku.

Ewentualne wygranie turnieju w Dubaju sprawiłoby, że przewaga Sabalenki nad Świątek stopnieje do 306 pkt. Tak się jednak nie stanie. Po porażce Świątek Białorusinka prowadzi z liczbą 9076 pkt, a Świątek ma 7985, a więc 1091 pkt mniej od swojej największej rywalki.

Ranking WTA LIVE po porażce Igi Świątek:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 9076 pkt

2. Iga Świątek (Polska) - 7985 pkt

3. Coco Gauff (USA) - 6333 pkt

4. Jessica Pegula (USA) - 5196 pkt

5. Madison Keys (USA) - 4680 pkt

6. Jasmine Paolini (Włochy) - 4518 pkt

7. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4153 pkt

8. Qinwen Zheng (Chiny) - 3780 pkt

9. Emma Navarro (USA) - 3704 pkt

10. Paula Badosa (Hiszpania) - 3698 pkt

Kolejny turniej z udziałem Świątek to Indian Wells, które potrwa w dniach 2-16 marca. Tam Świątek będzie broniła 1000 punktów za wygranie zeszłorocznego turnieju - wtedy wygrała 6:4, 6:0 w finale z Greczynką Marią Sakkari. Dla porównania Sabalenka ma 120 punktów do obrony za dotarcie do czwartej rundy IW.

