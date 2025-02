Zagrał z Djokoviciem, a po meczu dostał owację na stojąco. Cały świat już wie

- Emocje są bardzo duże, tym bardziej po półtorarocznej przerwie. Nie myślałem nawet o oficjalnym zakończeniu kariery, ani o zagraniu po raz ostatni, dopóki nie porozmawiałem z Novakiem Djokoviciem. Teraz cieszę się, że mogę to zrobić w Dosze. Mieszkam tu od 10 lat, więc czuje się jak w domu. Nie ma lepszego sposobu na przejście na sportową emeryturę, jak z całą moją rodziną, przyjaciółmi i z kimś takim, jak Djoković, który jest jednym z najlepszych sportowców w historii - mówił leworęczny, 41-letni Fernando Verdasco, przed rozpoczęciem rywalizacji w deblu w turnieju w Dosze. Dla Hiszpana, który ostatni mecz w singlu zagrał we wrześniu 2023 roku, to był ostatni turniej w karierze.

Verdasco kończy karierę. "Nigdy go nie zapomnimy"

Fernando Verdasco w deblu zagrał właśnie ze swoim przyjacielem - Novakiem Djokoviciem. Hiszpan z Serbem w pierwszym meczu pewnie 6:1, 6:1 w 50 minut pokonali duet: Karen Chaczanow/Alexander Bublik (Rosja/Kazachstan).

W ćwierćfinałowym spotkaniu Djoković/Verdasco zmierzyli się z tegorocznymi triumfatorami Australian Open, parą: Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Wielka Brytania). Pierwszy set był bardzo wyrównany. Od stanu 5:5 Fin z Brytyjczykiem wygrali dwa gemy z rzędu i seta 7:5. W drugiej partii triumfatorzy Australian Open też raz przełamali rywali i znów nie przegrali swojego serwisu. Wygrali mecz w godzinę, 22 minuty.

Po zakończeniu spotkania kibice zgotowali Verdasco owację na stojąco. Djoković też bił mu brawa i zachęcał kibiców do jeszcze głośniejszego wsparcia.

"Pod koniec meczu Djoković wielokrotnie zachęcał publiczność do gromkiego pożegnania byłego numer 7 światowego rankingu, który otrzymał całe ciepło od tłumu fanów. W ten sposób zakończył imponującą 25-letnią karierę, jednego z tych tenisistów, których nigdy nie zapomnimy" - pisze "Puntodebreak".

Verdasco w swojej karierze wygrał siedem tytułów ATP (a grał jeszcze w 16 finałach) i trzy razy sięgnął z reprezentacją Hiszpanii po Puchar Davisa.

Ćwierćfinał w Dosze: Djoković/Verdasco - Heliovaara/Patten 5:7, 4:6