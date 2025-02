Co się stało z Igą Świątek? Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy

"Zniechęcona", "bezradna" - takimi słowami komentatorzy Canal+ określali czwartkowy występ Igi Świątek w Dubaju. Mirra Andriejewa siała spustoszenie szybkim podaniem, ale trzeba przyznać wprost, że nie był to dzień Polki. Druga rakieta świata miała w tym spotkaniu swoje szanse, ale z żadnej nie skorzystała.

Świątek straciła wielki atut. Wyjątkowe wyzwanie złotego dziecka światowego tenisa

Kto ogląda mecze Świątek, ten wie, że praktycznie zawsze jest chwalona za poruszanie się po korcie. To dzięki niemu jest w stanie nieraz zdobywać punkty po piłkach nie do sięgnięcia dla innych. Ale w czwartek ten atut nie działał. Zamiast tego przygaszona Polka dała się całkowicie zdominować rewelacyjnej nastolatce.

Wiceliderka światowego rankingu ma zaledwie 23 lata, ale przy Andriejewej może uchodzić za weterankę. Rosjanka bywa określana złotym dzieckiem światowego tenisa. Sporo zawodniczek i zawodników marzy, by na koniec kariery móc pochwalić się takimi osiągnięciami, jakie ona ma na koncie już jako 17-latka. Wielkoszlemowy półfinał (Roland Garros 2024), wygrany turniej WTA i finał takiej imprezy, miano 14. rakiety globu (jest jedyną nastolatką w top 100) oraz wicemistrzostwo olimpijskie z Paryża w deblu. I to wszystko mimo ograniczonej liczby startów, którą wymuszają na niej przepisy dotyczące zawodniczek poniżej 18. roku życia.

Teraz Andriejewa mierzyła się z nietypowym dodatkowym wyzwaniem. Dzień przed meczem ze Świątek z powodu opóźnień spowodowanych deszczem musiała rozegrać aż dwa mecze. Najpierw odprawiła Czeszkę Marketę Vondrousovą 7:5, 6:0, by następnie błyskawicznie pokonać Amerykankę Peyton Stearns 6:1, 6:1. Łącznie zajęło jej to dwie i pół godziny. Niektóre tenisistki tyle czasu spędzają w ramach jednego pojedynku, ale nastolatka w późniejszej rozmowie dla rosyjskiej agencji TASS zwracała uwagę na związaną z takim podwójnym graniem trudność.

- Było mi ciężko, zwłaszcza po pierwszym meczu. Chciałabym odpocząć, ale wiedziałam, że muszę grać dalej i być w najwyższej formie także w drugim spotkaniu. Szczerze mówiąc, to nie jest dobry pomysł, że musiałam rozegrać dwa mecze jednego dnia. Ale na deszcz nic nie można było poradzić. Mimo wszystko sama gra była świetna - podsumowała. A w czwartek pokazała, że nie był to dla niej żaden problem.

Bomby Andriejewej, zaciągnięty hamulec Świątek

Świątek los bardziej sprzyjał w środę - grała zgodnie z planem raz, a awans do ósemki dało jej zwycięstwo nad Dajaną Jastremską 7:5, 6:0. Ukrainka to jedna z tzw. zero-jedynkowych tenisistek, która gra tylko mocno lub mocniej. I albo trafia, albo nie. Andriejewa to inny typ rywalki - bardziej wszechstronna i groźna.

- Bardzo dużo widzi na korcie. Potrafi myśleć. To nie jest granie tylko "kto mocniej, kto szybciej" - opisywał na antenie Canal+ Dawid Celt.

A Rosjanka potwierdzała później jego słowa w trakcie spotkania. Zmieniała rytm, kombinowała. Ale to, czym robiła największe wrażenie, był serwis. Regularnie posyłała piłkę z prędkością ponad 180 km/h. Świetnie zwykle returnująca Polka raz z takiej bomby skorzystała. W drugim gemie przystawiła rakietę i piłka błyskawicznie poleciała na drugą stronę kortu wzdłuż linii. Andriejewa nie miała szans. Celt i partnerująca mu za mikrofonem Klaudia Jans-Ignacik aż się roześmiali.

- Serwis 186 km/h i myślę, że return niewiele wolniejszy. Iga była delikatnie spóźniona, ale wyszło genialnie - podsumował kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King.

Dalsza część tego gema już jednak takiej radości nie dała. Świątek nie wykorzystała wtedy trzech okazji na przełamanie i powiększenie prowadzenia do 2:0. Cały czas brakowało jej typowej dla niej energii, dała się zdominować ofensywnie nastawionej rywalce. Wiele razy miała już piłkę na rakiecie, ale nic z tego nie wynikało. A kiedy można było zaryzykować, to wybierała bezpieczniejsze zagrania, z czego korzystała przeciwniczka.

- Zaciągnięty hamulec. Iga zapłaciła za to - stwierdzili komentatorzy po jednej z takich akcji.

Świątek łapała się za głowę. Polka zepsuła sobie niesamowitą statystykę

Trenowana przez słynną Conchitę Martinez Andriejewa zaś rozkręcała się. Nie wybił jej z rytmu nawet błąd, który Celt nazwał kuriozalnym. W czwartym gemie, biegnąc do piłki, wpadła w siatkę. Wydawało się, że to może być moment, w którym Polka się przebudzi i puści hamulec, ale to się nie wydarzyło. Było zaś dużo nerwowości, niepotrzebnego pośpiechu, niewymuszonych błędów (łącznie miała ich aż 31) i frustracji. Momentami faworytka aż sama łapała się za głowę.

W drugiej partii na chwilę w grze Świątek zza chmur pojawiło się słońce i wydawało się, że zdobywczyni pięciu tytułów wielkoszlemowych pokaże po raz kolejny, że potrafi wychodzić na korcie z sytuacji niemal beznadziejnych. Ale ten przebłysk był krótki - do momentu, gdy prowadziła 3:1. Potem znów była złość, niemoc i łapanie się za głowę. Grająca ze swobodą Andriejewa takiej szansy nie zmarnowała. Polka po raz 18. zagrała w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 - przegrała dopiero po raz drugi. Rosjanka w półfinale zawodów tej rangi zadebiutuje.

To było piąte podejście Świątek do prestiżowego turnieju w Dubaju. Pozostaje on jednym z bardzo nielicznych "tysięczników", którego jeszcze nie wygrała. W sąsiadującej terminowo imprezie w Dosze triumfowała trzykrotnie (2022-24), a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dotychczas musiało jej wystarczyć regularne docieranie do kluczowej fazy turnieju. Najbliżej szczęścia była dwa lata temu, gdy grała w meczu o tytuł. Przegrała w nim z Czeszką Barborą Krejcikovą. Teraz po raz pierwszy od trzech lat nie dotarła do najlepszej czwórki.