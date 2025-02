Sabalenka przemówiła po sensacyjnej porażce. Poszło w świat. "Zmieniłam się"

Od czasu porażki w finale Australian Open Aryna Sabalenka (1. WTA) ma problem z powrotem do wysokiej dyspozycji. Najpierw Białorusinka odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze, a w środowy wieczór odpadła w trzeciej rundzie tysięcznika w Dubaju po porażce 3:6, 2:6 z Clarą Tauson (38. WTA). "Sam przebieg spotkania był równie sensacyjny co wynik, bo Białorusinka była kompletnie bezradna i została wielokrotnie przełamana" - relacjonował Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Aryna Sabalenka komplementowała rywalkę po odpadnięciu z turnieju WTA 1000 w Dubaju

Sabalenka miała okazję zagrać z Tauson ostatnio w trzeciej rundzie Australian Open. Wtedy po ponad dwóch godzinach gry Białorusinka wygrała 7:6(7-5), 6:4. Na konferencji prasowej po porażce w Dubaju Sabalenka komplementowała duńską tenisistkę.

- Rozegrała dzisiaj świetny mecz. Sądzę, że była trochę bardziej przygotowana. Była dzisiaj bardziej głodna wygranej ode mnie. Zaprezentowała się bardzo dobrze, a ja nie - powiedziała liderka światowego rankingu.

- Czy zmieniła się względem meczu w Australian Open? Na pewno ja się zmieniłam od czasu naszego ostatniego spotkania - podsumowała Sabalenka z uśmiechem. Tenisistka na pewno będzie patrzyła na rozstrzygnięcia w Dubaju pod kątem rankingu WTA. Nawet jeśli Iga Świątek wygrał cały turniej, to jeszcze nie przeskoczy Białorusinki w światowym zestawieniu.

Co zaś tyczy się Clary Tauson, to Dunka w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dubaju zmierzy się z Lindą Noskovą (35. WTA). Będzie to drugi bezpośredni pojedynek obu pań. Pierwszy Tauson wygrała w pierwszej rundzie tegorocznego Australian Open 5:7, 6:3, 6:4.