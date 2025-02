Pilne wieści z Dubaju. Jest decyzja ws. meczu Świątek - Andriejewa

Przed meczem 1/8 finału z Dajaną Jastremską mogliśmy obawiać się bardzo ofensywnego, przypominającego nieco Jelenę Ostapenko stylu Ukrainki. Na szczęście problemy Iga Świątek miała tylko w pierwszym secie, a i to nawet nie powstrzymało jej przed wygraniem go 7:5. W drugim mieliśmy nokaut oraz wynik 6:0, co definitywnie wybiło rywalce Polki z głowy marzenia o ćwierćfinale w Dubaju.

Andriejewa idzie taranem. Świątek okaże się murem nie do sforsowania?

Ćwierćfinale, w którym Świątek czeka kolejny trudny bój, tym razem z Mirrą Andriejewą. Rosjanka jak dotąd bardzo efektownie pręży muskuły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Elina Awanesian, Marketa Vondrousova, Payton Stearns. Żadna z nich nie była w stanie urwać 17-latce nawet seta, a ogólnie w trzech ostatnich partiach (jedna z Vondrousovą, dwie ze Stearns) Rosjanka straciła zaledwie dwa gemy.

Wyzwanie szykuje się zatem bardzo duże, szczególnie że ten turniej nie sprzyja zawodniczkom z Top 10 rankingu WTA. W ćwierćfinałach obsadzone jest już siedem z ośmiu miejsc, a tenisistki ze ścisłej czołówki są w nich tylko dwie: Jelena Rybakina i Iga Świątek. Może do nich dołączyć jeszcze Emma Navarro, jeśli ogra Soranę Cirsteę. My liczymy jednak, że to starcie Polki z Andriejewą skończy się tak, jak to w Cincinnati w zeszłym roku, gdy Świątek wygrała 6:4, 3:6, 7:5. Też w ćwierćfinale.

Świątek i Andriejewa nie będą na nikogo czekać. Bo nie muszą

Organizatorzy podali już rozpiskę godzinową meczów na czwartek 20 lutego, czyli dzień, w którym zagrają Świątek i Andriejewa. Tym razem nie będą musiały czekać, aż czyjś mecz się zakończy, bo ich starcie zostanie rozegrane jako pierwsze na korcie centralnym. Oznacza to, że rozpocznie się dokładnie o godzinie 11:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.