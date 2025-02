Stało się! Ależ szansa dla Świątek po porażce Sabalenki

W środę Aryna Sabalenka (1. WTA) sensacyjnie odpadła w 1/8 finału turnieju w Dubaju. Białorusinka, która w pierwszym meczu pewnie wyeliminowała Wieronikę Kudiermietową, w kolejnym spotkaniu nie dała rady Clarze Tauson (38. WTA). Dunka wygrała 6:3, 6:2.

Porażka Sabalenki otwiera szansę przed Igą Świątek. Nie tylko na zwycięstwo w turnieju w Dubaju, ale też znaczne zmniejszenie straty do Białorusinki w światowym rankingu. Jeszcze w poniedziałek, po turnieju WTA 1000 w Dausze, gdzie Świątek dotarła do półfinału, strata Polki (8160 pkt) do Sabalenki (8966 pkt) wynosiła 806 pkt.

Obecnie, przed ćwierćfinałami w Dubaju, Świątek ma 7985 pkt i traci do Białorusinki 1091 pkt. Większa strata na środę wynika jednak z liczby punktów "obronionych" w stosunku do zeszłego roku. Dzięki temu, że Świątek zagra jeszcze w tym turnieju, może swoją sytuację wyraźnie poprawić.

Świątek może nadrobić straty do Sabalenki

Przed rokiem Sabalenka odpadła w Dubaju rundę wcześniej niż w tym sezonie, czyli w 1/16 finału. Wtedy niespodziewanie ograła ją Donna Vekić 6:7(5), 6:3, 6:0. Dzięki temu, że Sabalenka w tym roku awansowała do 1/8 finału, zarobiła 110 pkt do światowego rankingu.

Świątek, która przed rokiem odpadła w Dubaju w półfinale po porażce z Anną Kalinską, na razie jest 175 pkt na minusie. Stąd zwiększona strata do Sabalenki. Jeśli jednak Polka wygra turniej w Dubaju, zdecydowanie zmniejszy stratę do Białorusinki.

Gdyby Świątek wygrała ten turniej, w poniedziałkowym zestawieniu WTA miałaby na koncie 8770 pkt i do Sabalenki traciłaby już tylko 306 pkt. Jeśli Polka "tylko" awansuje do finału, będzie miała 8420 pkt i jej strata do Białorusinki zmniejszy się do 656 pkt. Ewentualna porażka w ćwierćfinale lub półfinale nie poprawi sytuacji Świątek względem Sabalenki w światowym rankingu.

W czwartek naszą zawodniczkę czeka spotkanie ćwierćfinałowe, gdzie zagra z Mirrą Andriejewą. Jeśli Świątek pokona Rosjankę, to w półfinale zagra z lepszą z pary Jelena Rybakina - Sofia Kenin. Na razie Polka ograła w Dubaju Wiktorię Azarenkę oraz Dajanę Jastremśką.