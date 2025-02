Radwańska już nie jest jedyna! Iga Świątek napisała historię w Dubaju

Iga Świątek po dość nierównym meczu przebrnęła trzecią rundę turnieju WTA 1000 w Dubaju. Po zwycięstwie nad Wiktorią Azarenką (34. WTA) tym razem rozprawiła się z Dajaną Jastremską (48. WTA). Ukrainka postawiła trudne warunki, ale tylko w pierwszej partii. Po niespełna godzinie skończyło się wynikiem 7:5. W kolejnej Świątek nie dała już żadnych szans. Nie oddała w niej choćby gema i zaczęła świętować. - Teraz są dwa intensywne tygodnie, ale chcę powalczyć w Dubaju o zwycięstwo w turnieju - zadeklarowała po spotkaniu.

Iga Świątek jak Agnieszka Radwańska. Niesamowity wyczyn po zwycięstwie w Dubaju

Aby tak się stało, Polka najpierw musi przebrnąć przez ćwierćfinał, który planowany jest na czwartek 20 lutego. Okazuje się, że będzie to jej okrągły 20. występ na tym etapie rozgrywek w turniejach WTA 1000. Dzięki temu 23-latka znalazła się wysoko w pewnym historycznym zestawieniu.

Jak poinformował profil Opta Ace na platformie X, szybciej od Świątek granicę 20 ćwierćfinałów udało się osiągnąć zaledwie dwóm zawodniczkom. - Tylko Serena Williams (26) i Maria Szarapowa (29) - od czasu wprowadzenia formatu w 2009 roku - wystąpiły w mniejszej liczbie turniejów rangi WTA 1000 niż Iga Świątek (33), by dotrzeć do pierwszych 20 ćwierćfinałów. Klasa - czytamy.

Oznacza to, że w tej klasyfikacji Świątek zmieściła się na podium i nie jest na nim osamotniona. Ex aequo z nią na trzeciej pozycji plasuje się jeszcze jedna Polka. Chodzi o Agnieszkę Radwańską, która również potrzebowała to tego 33 turniejowych występów. Tuż za nimi piątą pozycję zajmuje wtorkowa rywalka Świątek - Wiktoria Azarenka, która do 20. ćwierćfinału weszła w 34. turnieju WTA 1000.

Kolejną rywalką Igi Świątek w Dubaju będzie Mirra Andriejewa (14. WTA). Rosjanka w trzeciej rundzie ograła Amerykankę Peyton Stearns (46. WTA) 6:1, 6:1. Stawką będzie awans do najlepszej czwórki.