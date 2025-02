Tak Hiszpanie nazwali Świątek po awansie do ćwierćfinału w Dubaju

Iga Świątek nie zatrzymuje się w WTA 1000 w Dubaju. Polka broni punktów za ubiegłoroczny półfinał i jest na dobrej drodze, by nie tylko powtórzyć ten wyczyn, ale i go poprawić. W pierwszym meczu gładko pokonała Wiktorię Azarenkę, oddając jej tylko dwa gemy. Nieco więcej kłopotów miała z Dajaną Jastremską, szczególnie w pierwszym secie. Miała problem, by dostosować się do gry prezentowanej przez Ukrainkę, co zaowocowało utratą dwóch serwisów. Sama była też w stanie trzykrotnie przełamać rywalkę, dzięki czemu wygrała 7:5. W kolejnej partii kłopoty zniknęły i dosłownie zmiotła Jastremską z kortu - 6:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Hiszpanie zachwyceni postawą Świątek w meczu z Jastremską. Nietypowe porównanie

O tym, jak ważne jest dostosowywanie się do stylu gry przeciwniczki, Świątek mówiła już w pomeczowym wywiadzie. - W tourze mamy wiele dziewczyn, które uderzają mocno. Ryzykują. Jak taka piłka wejdzie, to nie ma szans, by ją odebrać. A jak wyjdzie, to zbierasz te punkty i jesteś za nie wdzięczna. To nie jest łatwe, musisz mieć dużo cierpliwości i akceptacji. Myślę, że potrafię to robić. Jestem w stanie dostosowywać się do różnych stylów gry rywalek - mówiła.

Na ten fakt uwagę zwrócili też dziennikarze puntodebreak.com. Ich zdaniem Polka nieco odczarowała korty twarde i udowadnia, że potrafi na nich grać i to całkiem dobrze. Nadali jej nawet nowy przydomek, porównując ją do jednego ze zwierząt. "Świątek dostosowuje się w Dubaju jak kameleon" - pisali. O tym, że 23-latka jest niczym "kameleon" wspominali również w dalszej części artykułu i wyjaśnili, skąd takie określenie.

Znów wraca temat "piekarni". Świątek w transie

"Z wynikiem 7:5, 6:0 polska tenisistka udowodniła, że jest na korcie niczym kameleon. Dlaczego? Uczyła się na swoich słabościach i w drugim secie zastosowała tryb walca. Piekarnia Igi nadal otwarta" - czytamy. Ostatnie stwierdzenie - o piekarni - dotyczyło seta wygranego do 0, już drugiego w drugim meczu naszej rodaczki w Dubaju.

Zobacz też: Gigantyczna sensacja w Dubaju! Piąta rakieta świata wyrzucona.

Teraz przed nią ćwierćfinał. W nim zmierzy się z Peyton Stearns lub Mirrą Andriejewą. I nie ulega wątpliwości, że to Świątek będzie faworytką do zwycięstwa.