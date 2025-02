Rewolucja w TOP 10! Tak wygląda ranking WTA po meczu Igi Świątek

Iga Świątek znalazła się już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze. W środę Polka pokonała Ukrainkę Dajanę Jastremską 7:5, 6:0 i w o awans do najlepszej czwórki zawodów zagra z Amerykanką Peyton Stearns (46. WTA) lub Rosjanką Mirrą Andriejewą (14. WTA). Jeśli pokona kolejną rywalkę, powtórzy wynik sprzed roku i obroni wywalczone wówczas 390 punktów do rankingu WTA. A jak sytuacja w nim przedstawia się obecnie?

Świątek w ćwierćfinale w Dubaju. Czeka na odpowiedź Sabalenki. Oto sytuacja w rankingu

Nasza tenisistka pozostaje na drugim miejscu. W dorobku ma 7985 punktów. Do prowadzącej Aryny Sabalenki (9076) traci w tej chwili 1091 punktów. Przewaga Białorusinki może jednak wzrosnąć do 1186, pod warunkiem że pokona w III rundzie Dunkę Clarę Tauson (38. WTA). Niestety Idze Świątek nie uda się odzyskać prowadzenia, nawet jeśli wygra całe zmagania. W przypadku wygranej w finale może liczyć na 8770 punktów.

Wielkie przetasowania za plecami Świątek. Tak wygląda ranking WTA

Sporo dzieje się za to za jej plecami. Już w drugiej rundzie z turniejem pożegnała się z Coco Gauff. Z tego tytułu odpisano jej 205. Mimo to zachowała trzecią pozycję. Czwarte miejsce straciła za to Jasmine Paolini. Włoszka w Dubaju broniła tytułu wywalczonego rok temu. Niestety w meczu z Sofią Kenin (56. WTA) niebezpiecznie upadła i doznała kontuzji kostki. Choć dokończyła spotkanie, przegrała 4:6, 0:6 i również odpadła. Z tego tytułu straciła aż 880 punktów. Na ten moment ma ich 4518, co daje dopiero siódmą pozycję.

Włoszkę wyprzedziły zatem Jessica Pegula i Madison Keys. Obie są jednak poza rywalizacją w Dubaju. Ta pierwsza w III rundzie uległa 3:6, 6:7(8) Lindzie Noskovej (35. WTA). Jednakże rok temu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Amerykanki nie oglądaliśmy, dlatego nieco powiększyła swój dorobek - o 120 punktów. Z kolei Madison Keys w tym roku do Dubaju w ogóle nie przyjechała.

Do Paolini mocno zbliżyła się także Jelena Rybakina. Dzięki zwycięstwu nad Paulą Badosą (10. WTA) traci do niej 365 punktów i w przypadku triumfu w całym turnieju, również ją wyprzedzi.

Ranking WTA Live po meczu Igi Świątek z Dajaną Jastremską: