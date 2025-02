Gigantyczna sensacja w Dubaju! Piąta rakieta świata wyrzucona

Jessica Pegula dość udanie rozpoczęła sezon 2025, bo już w pierwszym turnieju, w Adelajdzie dotarła do finału. Tam uległa Madison Keys. Później było gorzej. Trzecia runda w Australian Open i ćwierćfinał w Dosze - kibice zdecydowanie więcej oczekiwali od piątej rakiety świata. Amerykanka na powetowanie niepowodzeń liczyła w WTA 1000 w Dubaju. W pierwszym meczu bez większych problemów rozprawiła się z Ludmiłą Samsonową, ale na kolejnym etapie czekało ją trudniejsze zadanie - starcie z Lindą Noskovą.

Dwa przełamania wystarczyły. Pegula poległa w pierwszym secie

Mimo dość nierównej formy to Pegula była faworytką do zwycięstwa. Tyle tylko, że mecz zaczęła koszmarnie. Już w pierwszym gemie dała się zaskoczyć Czeszce i doszło do przełamania. W kolejnych minutach gra była bardzo wyrównana i panie pewnie wygrywały własne podania. Amerykanka nie miała więc szans, by odrobić stratę. Okazja pojawiła się dopiero w ósmym gemie.

Pegula miała aż dwa break pointy. Co z tego, skoro ich nie wykorzystała. Ba, już kilka minut później sama nie była w stanie utrzymać serwisu. Została przełamana po raz drugi. Tym samym to Noskova dość sensacyjnie wygrała seta 6:3.

Dramatyczny tie-break. O zwycięstwie zadecydowały detale. Noskova w ćwierćfinale

Druga partia znów była zacięta i wyrównana. Do przełamania doszło dopiero w szóstym gemie. Ponownie podanie dała sobie odebrać Amerykanka. Tym razem jednak nie czekała długo, by się odgryźć i już przy pierwszej okazji wyrównała (4:4). Panie toczyły zacięty bój, co sugerowało, że może dojść do tie-breaka. I ten stał się faktem.

W nim gra znów była wyrównana. Przy stanie 6:5, a także 8:7 Pegula miała piłki setowe. Tyle tylko, że ich nie wykorzystała. A jak mawia stare porzekadło: "niewykorzystane okazje lubią się mścić". I tak było tym razem. Amerykanka przegrała do 8 i odpadła z turnieju.

Jessica Pegula - Linda Noskova 3:6, 6:7(8)

Pegula jest kolejną zawodniczką z czołówki, która pożegnała się z rywalizacją. Wcześniej odpadły Coco Gauff, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng czy Daria Kasatkina. Porażka Amerykanki to też dobra wiadomość dla Aryny Sabalenki. Przed Białorusinką mecz z Clarą Tauson. W przypadku wygranej w ćwierćfinale mogła trafić na Pegulę. Tak się jednak nie stanie. Jej potencjalną rywalką jest Linda Noskova.