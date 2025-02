Festiwal przełamań w meczu Świątek w Dubaju. Drugi set to była deklasacja

We wtorek Iga Świątek musiała czekać kilka godzin na rozpoczęcie meczu drugiej rundy z Wiktorią Azarenką z uwagi na opady deszczu w Dubaju. W środę pogoda poprawiła się i zgodnie z planem Polka (2. WTA) mogła wyjść na kort, by rywalizować z Ukrainką Dajaną Jastremską (48.).

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Pierwszy set dla naszej tenisistki nie był łatwy, a to przede wszystkim zasługa Jastremskiej, która momentami grała tak, jak Jelena Ostapenko w niedawnym półfinale ze Świątek w Dosze - agresywnie, spychając Polkę do obrony. Łotyszce udało się wówczas pokonać wiceliderkę rankingu, Ukrainka chciała pójść jej śladem.

Świątek w środę dobrze zaczęła, serwując skutecznie i wychodząc na 1:0. Jednak Ukrainka odpowiedziała tym samym - posyłając nawet asa. Pojawiły się pierwsze dłuższe wymiany, Jastremska grała bardzo szybko i płasko (1:1).

W trzecim gemie to ona nieoczekiwanie przycisnęła naszą tenisistkę. Jej kolejne mocne returny utrudniały grę Świątek. Doczekała się nawet szansy na przełamanie, ale Polka obroniła się podaniem. Nie był to mocny serwis, ale bardzo precyzyjny. Rywalka z kolei w ataku wyrzuciła dwie piłki poza kort i cały czas chciała ryzykować.

Jastremska łatwo wyrównała na 2:2, a po chwili znów posyłała potężne forhendy. Gdy Świątek potrafiła wytrzymać kilka uderzeń, obronić się, to w końcu doczekała się pomyłek. Tempo akcji było jednak naprawdę imponujące.

Przy wyniku 3:2 dla faworytki nastąpiło pierwsze przełamanie. Ukrainka przestała trafiać pierwszym podaniem i od razu jej tenis to odczuł - straciła na pewności siebie, rosła liczba błędów. Obroniła pierwszego break pointa, ale przy kolejnym została ładnie minięta, gdy stała przy siatce i nie miała jak zareagować.

Świątek nie poszła jednak za ciosem. Przeciwniczka dalej mocno atakowała forhendem, nie załamywały ją pojawiające się czasem drobne pomyłki. W efekcie przycisnęła znów Polkę i odebrała jej serwis. Na koniec gema wiceliderka rankingu popełniła podwójny błąd serwisowy, czuła presję ze strony returnującej.

Zacięty pierwszy set. Festiwal przełamań

Przy stanie 4:3 dla Świątek Jastremska serwowała, by wyrównać. Po mocnym serwisie zdobyła efektowny punkt i krzyknęła głośno "Come on!". Potem jednak znów wyrzuciła kilka piłek, nasza zawodniczka ładnie zaatakowała z bekhendu po linii i ponownie przełamała rywalkę, by odskoczyć - tym razem na 5:3.

Czytaj także: Sensacja w Dubaju!

Każde krótsze zagranie Świątek kończyło się atakiem ze strony Jastremskiej. Serwis nie zawsze pomagał faworytce, a jej rywalka niekiedy miała szczęście. Tak jak w dziewiątym gemie, gdy dwa razy trafiła w linię. I zamiast 6:3, było już tylko 5:4. Ukrainka ambitnie walczyła, odbierając podanie Polce.

Poziom gry Jastremskiej falował - od fantastycznych akcji po proste błędy, albo podwójne błędy serwisowe i nagle pojawiły się dwie piłki setowe dla Świątek. Ukrainka jednak się obroniła, trafiając w sam koniec kortu i wyrównała na 5:5.

Świątek odpowiedziała najlepiej, jak mogła - doskonałe wyrzucające podania, przejęcie inicjatywy w wymianach i doprowadzenie do wyniku 6:5. A po chwili - do zwycięskiego 7:5. Polka grała głębiej, przez co Jastremska była zmuszona do defensywy, nie potrafiła zareagować i przegrała zaciętą pierwszą partię.

Świątek lepiej wytrzymała emocjonującą końcówkę seta. Rzadziej myliła się, a nie tylko czekała na to, co zrobi Ukrainka, ale także sama przejmowała inicjatywę - głównie agresywnym bekhendem. Po godzinie gry prowadziła 1:0 w setach.

Iga Świątek w ćwierćfinale!

Druga odsłona rywalizacji zaczęła się znakomicie dla Polki, która szybko odskoczyła na 3:0. Grała nadal cierpliwie, a Jastremska popełniała kolejne błędy. Dodatkowo Ukrainkę dopadły kłopoty zdrowotne i poprosiła o przerwę medyczną. Gdy wróciła do gry, nie było lepiej z jej perspektywy. Myliła się, przestała posyłać winnery i rosła przewaga naszej tenisistki. Jastremska wyglądała, jakby straciła wiarę w sukces i przegrała drugą partię 0:6.

Potwierdziło się, że Dajana Jastremska to jedna z bardziej nieprzewidywalnych tenisistek w rozgrywkach WTA. Rok temu doszła do półfinału Australian Open, miesiąc temu była w finale w Linzu, a z kolei w końcówce poprzedniego sezonu zaliczyła siedem porażek z rzędu. Przy tak ryzykownym stylu gry jest skazana na wahania formy i rezultatów.

W czwartek w ćwierćfinale w Dubaju Świątek zmierzy się z lepszą z pary Peyton Stearns (46.) - Mirra Andriejewa (14.). Wyzwanie dla kolejnej rywalki naszej tenisistki będzie tym większe, że w środę musi rozegrać dwa mecze - drugiej i trzeciej rundy. To dlatego, że deszcz sparaliżował plany organizatorów. Świątek broni punktów za półfinału, który rok temu osiągnęła w Emiratach Arabskich. Transmisje z imprezy w Canal+ Sport, relacje w Sport.pl.