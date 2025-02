Sceny. Raducanu schowała się i zaczęła płakać. Interweniowała ochrona

Emma Raducanu (61. WTA) w niedzielę przerwała fatalną serię czterech porażek z rzędu. Po niepowodzeniach w Australian Opem, Singapurze, Abu Zabi i Dosze w końcu wygrała z I rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju. Pokonała 6:4, 6:2 Greczynkę Marię Sakkari (29. WTA). We wtorek jednak znów musiała uznać wyższość rywalki. W drugiej rundzie lepsza była Karolina Muchova (17. WTA). W pewnym momencie Brytyjka nie wytrzymała i zalała się łzami.

Raducanu we łzach. Niebywała sytuacja w trakcie meczu. Schowała się ze sędzią

Działo się to na samym początku spotkania przy prowadzeniu Muchovej 2:0. Raducanu podeszła do sędzi, by zgłosić jakiś problem. Zawodniczka wyglądała bardzo słabo, trzymała się krzesełka sędziowskiego, a nawet się za nim schowała. Wkrótce podeszła do niej zaniepokojona Muchova i zaczęła ją pocieszać. W końcu tenisistka usiadła na ławeczce. Kamery uchwyciły, jak Brytyjka płakała i ręcznikiem ocierała łzy.

Jak na razie brytyjskie media nie znają powodu, dla którego Raducanu zareagowała w taki sposób. Profil The Tennis Letter podał natomiast na platformie X, że według relacji osób obecnych na meczu chwilę później z trybun został usunięty pewien mężczyzna. Tę samą wersję potwierdza "The Sun", twierdząc, że mężczyzna krzyczał coś do Raducanu. Pojawiły się głosy, że mógł to być stalker tenisistki. Nie jest jednak pewne, czy ma to jakikolwiek związek z tą sprawą.

Raducanu wyszła z opresji, ale i tak odpadła. Brzydki gest względem Muchovej

Problemy Brytyjki na szczęście nie trwały długo. Po powrocie do gry przegrała co prawda dwa kolejne gemy, ale potem zaczęła odrabiać straty. Doprowadziła nawet do tie-breaka, którego ostatecznie przegrała 6:8. Na tym jednak jej dziwne zachowania się nie skończyły.

W końcówce drugiego seta po jednej z akcji Muchova na chwilę podeszła do ławki, by wytrzeć się ręcznikiem. Raducanu kompletnie to zirytowało. 22-latka nie była w stanie tego ukryć. Szykując się do serwisu, zrobiła zniecierpliwioną minę i zaczęła przewracać oczami.

Ostatecznie Muchova wygrała także drugiego seta 6:4 i awansowała do trzeciej rundy. W niej Czeszka zmierzy się z sensacyjną pogromczynią Coco Gauff (3. WTA) - McCartney Kessler (53. WTA).