Gauff była murowaną faworytką, a tu sensacja! Znowu to samo

Coco Gauff (3. WTA) po nie najgorszym Australian Open (ćwierćfinał) kompletnie zawiodła w turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie odpadła już po pierwszym meczu, z Martą Kostiuk (21. WTA). Dokładnie tak samo zakończył się jej udział w zawodach WTA 1000 w Dubaju.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski piłkarz w Ameryce wynajął paparazzi i zrobił show. Kosecki: Krzysiek, mam nadzieję, że się nie obrazisz

Coco Gauff znów to zrobiła. Sensacyjna porażka z Mccartney Kessler w Dubaju

Rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka trafiła na rodaczkę Mccartney Kessler (53. WTA). Obie na początku miały sporo szans na przełamanie, lecz solidarnie je marnowały. Dopiero w dziewiątym gemie niżej notowana tenisistka zdołała zaskoczyć faworytkę, a po wykorzystaniu pierwszej piłki setowej zakończyła partię wynikiem 6:4.

Kessler poszła za ciosem i zaczęła drugi set od przełamania. Później skutecznie odpierała ataki Gauff, która przy stanie 3:4 zeszła na ławkę, a jej wyraz twarzy wskazywał zakłopotanie połączone z zaskoczeniem. Jakby nie wiedziała, co wyprawia się na korcie.

Coco Gauff wróciła do gry, aby po chwili wszystko zepsuć

20-latka długo nie mogła się odkręcić, jednak przy stanie 4:5 i serwisie przeciwniczki musiała wrzucić wyższy bieg. Co przyniosło wymierny efekt, albowiem doprowadziła do remisu, dając sobie szansę na powrót do gry.

Zobacz też: Wiadomo, o której godzinie zagra Iga Świątek. Ogłosili tuż po meczu

Problem w tym, że wszystko momentalnie zaprzepaściła i straciła podanie. Znów znalazła się pod ścianą, lecz tym razem nie zdołała uciec spod topora. Kessler wykorzystała pierwszą piłkę meczową, zwyciężając 6:4, 7:5. Spotkanie trwało 89 minut.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju Mccartney Kessler zmierzy się z Karoliną Muchovą (17. WTA) lub Emmą Raducanu (61. WTA).