Najpierw takie wieści, a potem katastrofa Djokovicia w Dosze!

Z końcem poprzedniego sezonu Novak Djoković (7. ATP) ogłosił, że na początku 2025 roku jego trenerem będzie Andy Murray. Szkot w ubiegłym roku zakończył tenisową karierę, żeby zasiąść w boksie swojego byłego przeciwnika. Początkowo Murray był w sztabie Serba na czas Australian Open, gdzie z powodu kontuzji Djoković odpadł w półfinale.

- Obaj byliśmy rozczarowani tym, co się właśnie wydarzyło, więc nie rozmawialiśmy o przyszłych krokach. Myślę, że obaj musimy trochę ochłonąć, a potem porozmawiamy. Dziękuję Andy'emu za to, że był ze mną tutaj - mówił Djoković po tamtym spotkaniu o ewentualnym kontynuowaniu współpracy z Murrayem.

Novak Djoković i Andy Murray kontynuują współpracę

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że obaj panowie będą kontynuować współpracę przynajmniej do Wimbledonu. Ciągle jednak nie było oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie ze strony serbskiego tenisisty. To nastąpiło przy okazji jego startu w turnieju ATP 500 w Dosze, gdzie Djoković potwierdził, że z Murrayem będą razem pracować przez czas "nieokreślony".

- Wyraziłem chęć kontynuowania współpracy z nim, więc naprawdę cieszę się, że się zgodził. Nie wiadomo, jak długo będziemy ze sobą współpracować, ale zgodziliśmy się, że najprawdopodobniej będziemy pracować w Stanach Zjednoczonych, a potem weźmiemy udział w kilku turniejach na kortach ziemnych i zobaczymy, co będzie później - przekazał Djoković cytowany przez BBC. Podkreślał, że Murray ma "wyjątkową perspektywę" na jego grę, gdyż mieli okazje rywalizować na każdej możliwej nawierzchni.

Nieudany powrót Novaka Djokovicia po Australian Open

Co zaś tyczy się powrotu Novaka Djokovicia na kort, to Serb przegrał w dwóch setach już w pierwszej rundzie turnieju w Dosze z Matteo Berrettinim (35. ATP) 6:7(4-7), 2:6. Widać, że Djokoviciowi jeszcze trochę zajmie powrót do wysokiej formy po ostatniej kontuzji i na pewno będą mieli, co analizować razem z Andym Murrayem.