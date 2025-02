Nieprawdopodobne, co wyczynia Świątek. Rekord za rekordem!

Chociaż początek meczu Igi Świątek (2. WTA) z Wiktorią Azarenką (34. WTA) został opóźniony o kilka godzin z powodu opadów w Dubaju, to nie wpłynęło to na postawę polskiej tenisistki. W 75 minut Świątek wygrała 6:0, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000. "Polka zagrała znakomite spotkanie" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Kolejne rekordowe osiągnięcia Igi Świątek po wygraniu z Wiktorią Azarenką

Tradycją jest, że po każdej wygranej Iga Świątek wyrównuje, śrubuje, czy bije kolejne rekordy, co zawsze skrupulatnie odnotowują statystycy na portalu OptaAce. Po pierwszym secie meczu z Azarenką, zauważono, że Świątek wygrała już 28. seta w karierze 6:0 w turniejach rangi WTA 1000. Więcej takich wyników na koncie mają tylko Azarenka (33), Caroline Wozniacki (31) i Simona Halep (29). "Moc" - podsumowało OptaAce. A kibicom pozostaje tylko czekać, aż 23-latka przebije dokonania trzech starszych koleżanek po fachu.

W drugiej statystyce zauważono, że Świątek wygrała 90,9 proc. swoich otwierających meczów w turniejach WTA 1000. To oczywiście najlepszy wynik w historii (przy minimum pięciu startach w zawodach tej rangi). "Liderka" - podkreślono.

"51 - Iga Świątek została zawodniczką, która rozegrała najwięcej turniejów z rzędu w tym stuleciu bez przegrania meczu otwarcia (51, od Adelajdy 2022), wyrównując tym samym wynik Kim Clijsters (51, Montreal 2002 - Hasselt 2005). Zamelduj się" - dodano w trzeciej statystyce.

Zobacz też: Pięć godzin czekania na jedną piłkę. Nieprawdopodobne sceny przed meczem Świątek

W meczu trzeciej rundy w Dubaju Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastremską (48. WTA). Nasza tenisistka broni w Emiratach punktów za zeszłoroczny półfinał.