Trzęsienie ziemi w Dubaju. Mecze odwołane. Co ze Świątek?

Iga Świątek (2. WTA) rozpocznie turniej WTA 1000 w Dubaju od meczu z Wiktorią Azarenką (30. WTA). Miał on zostać rozegrany jako drugi w sesji porannej, jednak ze względu na nieustające opady deszczu występują opóźnienia i skutkujące tym zmiany harmonogramu.

Turniej WTA w Dubaju storpedowany przez pogodę. Są zmiany w planie gier, mecze odwołane

Polka miała wyjść na kort centralny po spotkaniu Jasmine Paolini (4. WTA) z Evą Lys (87. WTA), które było kilkukrotnie przerywane, ostatnio przy wyniku 6:2, 6:5 dla mającej piłkę meczową Włoszki. Podobne problemy pojawiają się na innych arenach.

"Zmiany w planie gier w Dubaju. Deble na dziś anulowane, zostały tylko single. I to 14 meczów, a nie 16. Zheng przeniesiono z centralnego na kort numer 1" - poinformował dziennikarz Rafał Smoliński na platformie X. Po cztery potyczki odbędą się na korcie centralnym i numer 1 (tam dograno mecz Jeleny Rybakiny z Moyuką Uchijimą), a po trzy na kortach numer 2 i 3.

Promyk nadziei ws. meczu Igi Świątek? "Przestało padać"

Z czasem napłynęły kolejne informacje. "Faktycznie przestało padać i korty są osuszane. Przewidywane wznowienie około godz. 15:45 (czasu polskiego - red.), prawdopodobnie nieco później, ale możemy mieć nadzieję, że w Dubaju wznowienie gry nastąpi za niecałą godzinę" - przekazano na profilu WTA a la UNE w serwisie X.

Zatem jeśli mecz Paolini z Lys się nie przeciągnie (a sporo na to wskazuje), to Iga Świątek powinna jeszcze we wtorek wyjść na kort. Relację tekstową z meczu Polki oraz Wiktorii Azarenki będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.