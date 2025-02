68 minut i koniec. "Nowa Szarapowa" wyleciała z Dubaju. Wskazała winnych

Sobotni finał turnieju WTA 1000 w Dosze miał dość sensacyjny skład. Spotkały się w nim dwie zawodniczki nierozstawione: Amanda Anisimowa oraz Jelena Ostapenko, która w półfinale pokonała Igę Świątek. W walce o tytuł lepsza okazała się Amerykanka, która triumfowała 6:4, 6:3. To był jej największy sukces w karierze, dzięki czemu awansowała na 18. miejsce w rankingu WTA.

Obie finalistki szybko udały się do Dubaju na kolejny "tysięcznik" na Bliskim Wschodzie. Mecze pierwszej rundy grały w poniedziałek i zarówno Anisimowa, jak i Ostapenko gładko przegrały swoje pojedynki z dużo niżej notowanymi rywalkami. Amerykanka w 68 minut 2:6, 3:6 ze swoją rodaczką McCartney Kessler (53. WTA), a Łotyszka 3:6, 3:6 z Moyuką Uchijimą (62. WTA).

"Dzisiaj to za mało, do zobaczenia w przyszłym roku w Dubaju... Czas odpocząć" - napisała Anisimowa na Instagramie. "O mój Boże. Ja podczas okresu + bez snu... Co za dzień. Nadal jestem dumna ze swoich wysiłków" - dodała w kolejnej relacji.

Amanda Anisimowa przyczyny swojej słabszej dyspozycji w Dubaju wytłumaczyła także prasie. - Zdecydowanie trochę przerażające jest granie po tak szybkiej zmianie. Nie sprawdzając warunków i nie wystawiając ciała na próbę, jest się bardzo wrażliwym - powiedziała.

Amerykanka skrytykowała również kalendarz WTA Tour, podkreślając, że była zmuszona do gry w tym turnieju, mimo zmęczenia z uwagi na rywalizacje w poprzednim tygodniu w Dosze. - Z kalendarzem, który nam narzucili, jest ciężko. Zostajesz ukarany, jeśli opuścisz duże turnieje, wpłynie to na twój ranking. Nie mamy zbyt dużego wyboru, jeśli o to chodzi. Wiedząc o tym, pomyślałam: "Dobra, postaram się zagrać i dać z siebie wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się do tego przyzwyczaić" - dodała.

18. tenisistka świata udaje się teraz do domu, do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędą się kolejne duże imprezy. W marcu będą to dwa "tysięczniki": w Indian Wells oraz Miami. Ten pierwszy startuje już 5 marca.