Pięć godzin czekania na jedną piłkę. Nieprawdopodobne sceny przed meczem Świątek

Wtorek był dniem inauguracyjnego występu Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Mecz polskiej tenisistki z Wiktorią Azarenką zaplanowano jako drugi na korcie centralnym. Jako pierwsze pojawiły się na nim Jasmine Paolini - turniejowa czwórka - oraz Eva Lys, czyli rewelacja ostatniego Australian Open. Lys grała ze Świątek w czwartej rundzie Australian Open, ale przegrała 0:6, 1:6.

Wydawało się, że Polka błyskawicznie pojawi się na korcie, albowiem Paolini zgodnie z planem wygrała pierwszego seta 6:2 w pół godziny. W drugiej partii zaczęło dochodzić jednak do kuriozalnych scen.

"Cyrk" - to określali to kibice w mediach społecznościowych, albowiem zawodniczki po rozegraniu kilku punktów, musiały wrócić na ławkę, aby służby porządkowe mogły osuszyć kort. Problematyczne były zwłaszcza śliskie linie. Było to spowodowane niewielkimi opadami deszczu. Były one dosłownie symboliczne, ale utrudniały rywalizacje.

Sytuacja powtarzała się wielokrotnie, co doprowadzało do irytacji obu zawodniczek, zwłaszcza Jasmine Paolini. Zawodniczki na moment nawet opuściły kort. Włoszka była znacznie bliżej zwycięstwa. Prowadziła 6:2, 3:1, ale nastąpił zwrot akcji, po którym Lys doprowadziła do wyrównanej końcówki.

Niemka serwowała przy stanie 5:6, ale piłkę meczową miała Jasmine Paolini (30:40). Wtedy ponownie rozpadało się nad kortem centralnym w Dubaju. Z tym że zdecydowanie bardziej obficie, przez co zawodniczki musiały opuścić kort.

Tym razem przerwa była dużo dłuższa. Mecz wznowiono dopiero około godz. 16:05, a więc blisko pięć godzin później. Już przy pierwszej piłce Paolini zamknęła mecz, ponieważ piłka Niemki była autowa. Paolini wygrała 6:2, 7:5 i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Dubaju, gdzie zagra z lepszą z pary Sofia Kenin - Marta Kostiuk.