Świątek czeka na mecz, nagle fatalne wieści. Oto co stało się w Dubaju

Iga Świątek nie obroniła tytułu w Dosze. W półfinale uległa 3:6, 1:6 Jelenie Ostapenko. Była to już piąta porażka Polki z tą rywalką w karierze. 23-latka nie ma jednak wiele czasu na rozpamiętywanie, bo już we wtorek rozpocznie rywalizację w WTA 1000 w Dubaju. W pierwszym meczu zmierzy się z Wiktorią Azarenką. To spotkanie odbędzie się na korcie centralnym. Wcześniej, na tym samym obiekcie, rozegrano pojedynek Evy Lys z Jasmine Paolini. Nie przebiegał on jednak zgodnie z planem i był kilkukrotnie przerywany.

Fenomenalny pierwszy set Paolini. I nagle do głosu doszła... pogoda

Faworytką do zwycięstwa była Włoszka, a więc czwarta rakieta świata. Mimo wszystko Niemki nie można było skreślać. W końcu podczas Australian Open była jedną z rewelacji. Dotarła aż do 1/8 finału, co było jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie. Tam zatrzymała ją dopiero Świątek i to brutalnie - 0:6, 1:6. Do historii przeszedł już wybuch radości Lys po wygranym gemie przeciwko Polce.

W pierwszym secie Paolini ekspresowo wywiązała się z roli faworytki. Potrzebowała zaledwie 30 minut. Już w czwartym gemie przełamała rywalkę (3:1). I choć przy pierwszej możliwej okazji Lys się odgryzła, to nie było jej stać na więcej w tej partii. Straciła dwa kolejne gemy serwisowe, przez co przegrała 2:6.

Zapędy Paolini ostudził jednak... deszcz. Nad kortami w Dubaju zaczęło delikatnie padać, co zaowocowało około 15-minutową przerwą. Ta nie wybiła jednak z rytmu Włoszki. Dowód? Paolini zapisała kolejne trzy gemy na własnym koncie (3:0). Tym samym ponownie przełamała Lys. Dla Niemki był to już czwarty z rzędu przegrany gem serwisowy.

I właśnie wtedy znów do głosu doszła... pogoda. Ponownie zaczęło kropić, kort był śliski i panie musiały zasiąść na ławkach. I kiedy już wydawało się, że kort jest osuszony i mogą wrócić do gry, to deszcz dawał o sobie znać. Finalnie po około 20 minutach oczekiwania zawodniczki stanęły do rywalizacji. Przerwa podziałała dobrze na Lys, która w końcu przełamała czarną serię i utrzymała własne podanie.

Ba, w gemie numer pięć miała nawet dwa break pointy na odebranie serwisu Włoszce. I ta sztuka jej się udała, dzięki czemu zbliżyła się do rywalki (2:3). A chwilę później doprowadziła do wyrównania. Widać było, że Niemce wróciła wiara we własne możliwości. Tylko że ponownie na korcie pojawiły się krople deszczu, sędzia zadecydowała o zawieszeniu spotkania przy stanie 3:3 w drugim secie.

Następnie tenisistki wracały na plac gry i kilkukrotnie z niego schodziły. Udało się rozegrać kolejne gemy, ale sędzia znów zawiesiła mecz, tym razem przy stanie 6:5 dla Paolini i piłce meczowej. Odbyło się już jury meeting i na pewno spotkanie nie zostanie wznowione wcześniej niż przed 12:30 czasu polskiego.