Burza po turnieju w Dosze. Tenisistki czują się pokrzywdzone. Oto powód

Amanda Anisimowa w Dosze wygrała swój pierwszy turniej rangi WTA 1000. Amerykanka o rosyjskich korzeniach w finale 6:4, 6:3 pokonała Jelenę Ostapenko, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o powołaniu do reprezentacji przez Fornalika: Powinienem wylecieć z kadry już pierwszego dnia

Burza po turnieju w Dosze. Kobiety czują się pokrzywdzone

W stolicy Kataru dużo bardziej wyrównany był deblowy finał. Włoski duet Jasmine Paolini i Sara Errani pokonał 7:5, 7:6(10) chińsko-tajwańską parę Xinyu Wang/Fang-Hsien Wu. W imieniu przegranego duetu podczas ceremonii wręczania nagród przemawiała Wu. Tajwanka zachwalała imprezę, dziękowała organizatorom. Nic nie wskazywało na to, że z tej kurtuazyjnej wypowiedzi wyniknie afera. - W zeszłym roku mieliśmy prezenty dla graczy, ale nie wiem, dlaczego w tym roku ich nie mają - powiedziała Wu.

Te słowa zostały odebrane przez organizatorów jako żart, ale Ellen Perez, członkini Rady Zawodniczek WTA, potraktowała sprawę poważnie i rozpoczęła dyskusję w mediach społecznościowych. "Mężczyźni dostają iPhone'y co roku, a w tym roku dostaliśmy butelkę wody… W zeszłym roku dostaliśmy przynajmniej bransoletkę, ale myślę, że to byłoby za dużo, aby o to prosić" - napisała Perez na portalu X.

- W Dosze prestiż imprezy WTA 1000 przewyższa imprezę ATP 500, co sprawia, że wygląda to wyjątkowo niezręcznie - przekonywała Perez. - Problem nie leży w prezencie; to dysproporcja, zwłaszcza biorąc pod uwagę poziom wydarzeń. Nigdy nie uważam, że zasługuję na prezent, ale jeśli wyżej stawiasz mężczyzn w wydarzeniu o niższej randze, trudno nie czuć się pokrzywdzonym przez kobiety - czytamy.

Wtórowała jej w tym Eva Lys, niedawna sensacja Australian Open, gdzie dotarła do czwartej rundy. "Każdy, kto myśli, że chodzi o prezenty, niech wie, że tak nie jest. Chodzi o nierówne traktowanie" - napisała.

Kolejnym następującym po sobie miejscem rywalizacji będzie Dubaj. W tym tygodniu odbywa się tam turniej kobiecy rangi WTA 1000, natomiast następnie o rywalizować będą mężczyźni.