Kiedy i o której gra Iga Świątek w Dubaju? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2025, bo dotarła do półfinału Australian Open. Dzięki temu zredukowała stratę do Aryny Sabalenki do zaledwie 186 punktów. I miała okazję, by tę różnicę utrzymać. Tym bardziej że Białorusinka odpadła już w pierwszym meczu w WTA 1000 w Dosze. By tak się stało, Polka musiała po raz trzeci z rzędu obronić tytuł w Katarze. Ostatecznie celu zrealizować się nie udało. 23-latka odpadła w półfinale, ulegając 3:6, 1:6 Jelenie Ostapenko. Była to jej piąta porażka z tą rywalką w karierze. Tym samym strata do liderki rankingu WTA znacząco wzrosła. Teraz przed naszą rodaczką kolejne spore wyzwanie - WTA 1000 w Dubaju, gdzie będzie bronić punktów za zeszłoroczny półfinał.

O której mecz Igi Świątek w Dubaju dzisiaj?

Świątek nie miała szczęścia w losowaniu. Choć w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, to na kolejnych etapach rywalizacji może zmierzyć się z naprawdę silnymi rywalkami. Jednak po zaledwie jednym dniu, wiele z nich zakończyło już udział w turnieju, w tym dość sensacyjnie jej pogromczyni z Dohy. Odpadła też Ons Jabeur czy Caroline Garcia.

Mimo wszystko już na start Polkę czeka wymagające zadanie. W II rundzie zagra z Wiktorią Azarenką. Będzie to piąte bezpośrednie spotkanie tych pań w historii. Jak dotąd lepszym bilansem może pochwalić się Świątek: 3-1. Co więcej, to właśnie Polka zapisała trzy ostatnie mecze na własnym koncie. Po raz ostatni zawodniczki stanęły po przeciwnej stronie siatki przed rokiem w ćwierćfinale w Katarze (6:4, 6:0).

Faworytką będzie Świątek. Wskazuje na to również obecna forma Polki i Białorusinki. O sukcesach Świątek w tym roku pisaliśmy na wstępie. A jak wyglądały tegoroczne starty Azarenki? Bardzo słabo.

W WTA 500 w Brisbane odpadła w 1/8 finału. Z kolei w Australian Open i Katarze żegnała się z rywalizacją już po pierwszym meczu. Widać, że była numer jeden tenisa nie jest w najwyższej formie. Mimo wszystko nie można jej skreślać. Nie wiadomo też, jak przede wszystkim pod względem mentalnym poradzi sobie Świątek. Czy uporała się już z bolesną porażką z Dohy?

Mecz Igi Świątek z Wiktorią Azarenką odbędzie już we wtorek 18 lutego. Będzie to drugie spotkanie na korcie centralnym tego dnia. Zmagania rozpoczną się od godziny 8:00 czasu polskiego, co oznacza, że Polka i Białorusinka powinny wyjść na kort około godziny 9:30. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Canal+Sport. Stream będzie też dostępny w aplikacji Canal+. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.