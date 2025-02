Zmiany, zmiany! Tak teraz wygląda drabinka Świątek aż do finału w Dubaju

Iga Świątek nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Choć zaskoczyła i odniosła najlepszy wynik w karierze podczas Australian Open, to przegrała w półfinale z Madison Keys 5:7, 6:1, 6:7 (8). Nie udało jej się również po raz czwarty z rzędu triumfować w turnieju WTA 1000 w Dosze. Mimo że była faworytką, to w półfinale lepsza okazała się jej odwieczna rywalka Jelena Ostapenko. Nie ma zatem wątpliwości, że Polka pragnie zrewanżować się za tę przegraną podczas rywalizacji w Dubaju.

Tak wygląda drabinka Igi Świątek po pierwszym dniu WTA 1000 w Dubaju. Doskonałe wieści

23-latka nigdy dotąd nie była w stanie triumfować w tej imprezie. Dwa lata temu doszła do finału, ale wówczas poległa z Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6. Ostatnio to Anna Kalinska zadziwiła świat, gdy wygrała ze Świątek 6:4, 6:4. Teraz wydaje się, że wszystko jest w idealnym miejscu. - Czuję się świetnie, ponieważ rozegrałam kilka spotkań na wysokim poziomie w Dosze. W Dubaju najważniejsze będzie przystosowanie się do nowych warunków i zobaczymy, co z tego wyjdzie - oceniła Świątek.

Kiedy parę dni temu rozlosowano drabinkę turniejową, mogliśmy mieć obawy. Po pierwszym dniu rywalizacji sytuacja wygląda już nieco inaczej. Wiemy, że jeśli Polka pokona we wtorek Azarenkę, to w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania pomiędzy Anastasiją Potapową a Dajaną Jastremską. Jeśli chodzi o kolejny etap, to pewne jest, że nie zagra z Ons Jabeur ani Caroline Garcią, które odpadły z zawodów.

Najważniejszą informacją dla naszej zawodniczki powinno być jednak to, że w poniedziałek sensacyjnie wyeliminowana została jej ostatnia pogromczyni Jelena Ostapenko. Ta przegrała z niżej rozstawioną Moyuką Uchijimą 3:6, 3:6.

Oto nowa drabinka Igi Świątek w Dubaju:

druga runda - Wiktoria Azarenka

trzecia runda - Anastasija Potapowa / Dajana Jastremska

ćwierćfinał - Qinwen Zheng / Mirra Andriejewa / Peyton Stearns/ Marketa Vondrousova

półfinał - Jasmine Paolini / Jelena Rybakina / Paula Badosa / Marta Kostiuk / Elise Mertens / Sofia Kenin

finał - Aryna Sabalenka / Coco Gauff / Jessica Pegula / Emma Navarro / Diana Sznajder / Karolina Muchova

Mecz Świątek - Azarenka odbędzie się we wtorek 18 lutego. Będzie to drugie spotkanie tego dnia od godziny 8:00 czasu polskiego. Najpierw zmierzą się Eva Lys z Jasmine Paolini. Tym samym Świątek i Azarenka powinny wejść na kort około godziny 9:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.