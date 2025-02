Świątek poznała rywalkę w Dubaju! Trzygodzinny dreszczowiec

Iga Świątek od wtorku rozpocznie walkę o swój pierwszy tytuł w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Dubaju. Najlepszy wynik Polki w tej imprezie to finał z 2023 roku. Wtedy aktualna wiceliderka światowego rankingu przegrała z Czeszką Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6.

Azarenka przegrywała już 2:5 w II secie. Odwróciła jego losy

Iga Świątek w pierwszej rundzie tegorocznego turnieju w Dubaju miała wolny los. Mogła spokojnie czekać i przyglądać się spotkaniu, które wyłoniło jej rywalkę. W poniedziałkowe południe zmierzyły się w nim finalistka turnieju z ubiegłego roku - 51. rakieta świata, Ukrainka Anhelina Kalinina (przegrała z Jasmine Paolini) oraz dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, Białorusinka Wiktoria Azarenka (34. WTA).

Obie zawodniczki przystępowały do turnieju w nie najlepszych nastrojach. W poprzedniej imprezie - w Dosze, przegrały bowiem już w pierwszym meczu.

Pojedynek rozpoczął się od przełamania dla Azarenki. Potem jednak rywalka wygrała aż pięć gemów z rzędu. Kalinina grała spokojnie, imponowała cierpliwością i dobrą defensywą. Ukrainka czekała ze spokojem na błędy Białorusinki, a te co chwilę się pojawiały. Azarenka w pierwszym secie miał 22 niewymuszone błędy przy 13 rywalki.

- Ukrainka świetnie gra piłką, zmuszając Azarenkę do popełniania błędów. Białorusinka ma duże trudności w swoich grach serwisowych - napisał po I secie na portalu CX Bola Correndo.

Wydawało się, że kluczowy dla losów drugiej partii będzie czwarty gem. W nim serwowała Azarenka i prowadziła 15:0. Wtedy Ukrainka najpierw kapitalnie zagrała returnem z bekhendu, a po chwili jeszcze lepiej minęła rywalkę, która poszła do siatki. Po podwójnym błędzie serwisowym Azarenka przegrywała 15:40. Przy pierwszym break-poincie Białorusinka zagrała wygrywający serwis, ale po chwili popełniła błąd z forhendu i została przełamana.

Azarenka walczyła jednak do końca. Przed porażką w drugim secie uratowała się w ostatniej chwili. Przegrywała w nim 2:5, ale od tego momentu wygrała trzy gemy z rzędu! Miała świetną serię wygranych 12 z 13 akcji.

W efekcie doszło do zaciętej końcówki i tie-breaka. Białorusinka rozpoczęła go źle - od dwóch z rzędu niewymuszonych błędów oraz nieudanego woleja przy siatce i przegrywała 0:3. Potem jednak pomogła jej rywalka, która zaczęła się mylić. Po niewymuszonym błędzie z bekhendu z końcowej linii Kalinina przegrywała 4:5. Po chwili Ukrainka zepsuła prosty forhend z połowy kortu, po którym trafiła w dolną część siatki i Azarenka miała dwie piłki setowe. Wykorzystała od razu pierwszą po nieudanym returnie Kalininy.

Nerwy Azarenki. Rzuciła rakietą

W efekcie doszło do trzeciego seta. Ukrainka rozpoczęła go świetnie, od razu przełamując rywalkę. Azarenka była coraz bardziej zdenerwowana. Upust emocji dała w trzecim gemie przy swoim podaniu. Gdy przegrała akcję na 0:30, to zrobiła zamach, jakby chciała rzucić rakietę i bardzo głośno coś krzyknęła. Po chwili, po kolejnej przegranej akcji, już mocno rzuciła rakietą o ziemię. W momencie, gdy została przełamana na 0:3, wyglądała na bezradną, ale już spokojnie poszła do swojego krzesełka.

Azarenka pokazała jednak charakter i potrafiła się podnieść. Dwa razy przełamała rywalkę i ze stanu 2:4 doprowadziła do prowadzenia 5:4. Kalinina, mimo że cały czas prowadziła, to ciągle się denerwowała. Po nieudanych akcjach często mówiła coś w kierunku swojego sztabu szkoleniowego. W 10. gemie przy serwisie Ukrainki, Białorusinka zmarnowała trzy piłki meczowe. Przy czwartej Kalinina popełniła podwójny błąd serwisowy.

Mecz trwał aż dwie godziny i 55 minut.

Pojedynek Świątek - Azarenka odbędzie się we wtorek. Nie jest jeszcze znana godzina jego rozpoczęcia. Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zwyciężczyni tego meczu zmierzy się z lepszą ze starcia: Anastazja Potapowa (Rosja, 33. WTA) - Dajana Jastremska (Ukraina, 48. WTA).

I runda w Dubaju: Wiktoria Azarenka - Anhelina Kalinina 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.