Świątek przerwała milczenie po klęsce z Ostapenko. Poszło w świat

- W Dubaju najważniejsze będzie przystosowanie się do nowych warunków i zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedziała Iga Świątek przed startem kolejnego "tysięcznika" w tym roku. Polka w rozmowie z WTA TV odniosła się także do zakończonego turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie w półfinale przegrała z Jeleną Ostapenko. To spotkanie skomentowała krótką wypowiedzią.

