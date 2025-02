Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Znamy termin

Turniej WTA w Dubaju już się rozpoczął. W pierwszej rundzie tych rozgrywek wzięła już udział Magda Linette (36. WTA), która przegrała z Dajaną Jastremską (49. WTA, 3:6, 5:7). W poniedziałek rano swoje spotkanie rozegra Magdalena Fręch (28. WTA), która w pierwszej rundzie trafiła na Dianę Sznajder (13. WTA).

Kiedy mecz Igi Świątek? Tak wygląda terminarz turnieju WTA w Dubaju

Iga Świątek (2. WTA) nie bierze udziału w tym etapie rozgrywek. Reprezentantka Polski jest jedną z tenisistek, która otrzymała tzw. "wolny los" i zacznie rywalizację dopiero w II rundzie. W niej zmierzy się z Wiktorią Azarenką (30. WTA) lub Anheliną Kalininą (50. WTA) - ich spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 lutego.

A kiedy zagra Iga Świątek? Na razie nie znamy dokładnej godziny, ale wiemy, że mecze drugiej rundy odbędą się we wtorek 18 lutego. Informuje o tym organizator na swojej stronie internetowej. Zaznacza przy tym, że harmonogram jest wstępny i wciąż może ulec zmianie.

Jednak na to na razie się nie zapowiada, co oznacza, że Iga Świątek zgodnie z planem powinna zagrać z Azarenką/Kalininą we wtorek 18 lutego.

Mecze kolejnych rund zaplanowano w systemie dzień po dniu. Tym samym turniej WTA w Dubaju potrwa do soboty 22 lutego.

W nim może dojść do hitowego starcia. W Dubaju obecna jest również Aryna Sabalenka. Liderka rankingu WTA też jeszcze nie zna swojej przeciwniczki w II rundzie turnieju. Zagra w niej ze zwyciężczynią meczu Jekatierina Aleksandrowa (26. WTA) - Wieronika Kudermietowa (52. WTA). To spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 lutego.

Ostatni mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką skończył się zwycięstwem Białorusinki 6:3, 6:3.