Tak wygląda ranking WTA po tym, co Ostapenko zrobiła w finale w Dosze

Niestety Iga Świątek nie zdołała przełamać fatalnej serii w meczach z Jeleną Ostapenko. W piątek nasza tenisistka piąty raz w karierze przegrała z Łotyszką. Tym razem w półfinale WTA 1000 Doha. Rywalka potrzebowała zaledwie godziny i 11 minut do ogrania Polki 6:3, 6:1. - Zagrałyśmy dużo spotkań i wiem, jak z nią grać. Byłam skupiona na sobie i wiedziałam, co chcę zrobić. Jestem zadowolona z tego, jak sobie radziłam ze swoimi emocjami w tym tygodniu - mówiła zaraz po ostatnim gemie dumna Ostapenko.

Koniec turnieju w Dosze! Co z rankingiem?

Dzięki wygranej łotewska tenisistka awansowała do finału. Tam w sobotnie popołudnie czekała na nią Amanda Anisimowa. Starcie o puchar było niezwykle emocjonujące. Obie zawodniczki prezentowały niezwykle wysoki poziom gry. W pierwszym secie to Amerykanka spisała się nieco lepiej i objęła prowadzenie 6:4. W drugiej partii przy stanie 3:3 mecz został przerwany z powodu wiatru i silnych opadów deszczu.

Po wznowieniu gry Anisimowa wygrała trzy gemy, przełamała rywalkę i sięgnęła po tytuł! To niewątpliwie jej największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze. Oprócz pokaźnego wynagrodzenia Amerykanka zanotowała również imponujący awans w światowym rankingu! Zdobyła 650 punktów i przeskoczyła aż 16 miejsc w górę. W rankingu na żywo zajmuje obecnie 25 miejsce. Wcześniej plasowała się na 41. pozycji. Mimo porażki powody do szczęścia ma także Ostapenko. Łotyszka jako finalistka zaliczyła wzrost o 11 lokat i na ten moment plasuje się na 26., tuż za Anisimową. Co ciekawe, obie tenisistki wyprzedziły Magdalenę Fręch, która spadła o dwa miejsca.

A co z sytuacją Igi Świątek? Po porażce w półfinale Polka straciła punkty, ponieważ broniła zeszłorocznego triumfu w Dosze. W takiej sytuacji na ten moment zajmuje drugie miejsce, tracąc do Aryny Sabalenki dokładnie 796 oczek. 23-latka ma czego żałować, ponieważ w przypadku wygranej w stolicy Kataru różnica ta wyniosłaby zaledwie niespełna 200 pkt. Jak prezentuje się zestawienie po sobotnim finale?

Tak wygląda ranking WTA Live po turnieju WTA 1000 Doha