Hurkacz zawiódł w Marsylii, ale co za sukces Zielińskiego! Znowu to zrobił

Jan Zieliński oraz Sander Gille są zapewne mocno zmotywowani, by zrewanżować się za przegrany ostatni finał debla w Rotterdamie. Choć było blisko, to w decydującym spotkaniu Simone Bolelli i Andrea Vavassori pokonali ich 6:2, 4:6, 10:6.

Jan Zieliński w wielkim finale. Polak zawalczy o tytuł w turnieju deblowym

Polsko - belgijski debel od samego początku zmagań w Marsylii spisuje się doskonale. W pierwszym spotkaniu udało się wyeliminować... polski duet - Kamila Majchrzaka oraz Szymona Walkowa po zwycięstwie 3:6, 7:6 (7), 10:3. Następnego dnia było już dużo łatwiej. Naprzeciwko Zielińskiego i Gille stanęli Yuki Bhambri oraz Matwe Middelkoop. I to spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 6:4. Polsko - belgijska para awansowała zatem do półfinału

Tam jej rywalem byli w piątek Andre Goransson oraz Sem Verbeek. Mecz rozpoczął się kapitalnie, gdyż już w pierwszym gemie zanotowano przełamanie. Niedługo później "nasz" debel stracił jednak podanie i było 2:2. Od tamtej pory obie ekipy konsekwentnie utrzymywały serwis, aż doszło do tie-breaka. Tam szybko na prowadzenie wyszedł polsko - belgijski debel, który miał już trzy punkty przewagi. Po chwili na tablicy było 6:3, a to oznaczało dwie piłki setowe. Obie zostały zmarnowane, natomiast po paru minutach ostatecznie udało się wygrać pierwszą odsłonę.

Drugi set od początku był niezwykle wyrównany. Mogło się jednak okazać, że do niego nie dojdzie, gdyż partner Zielińskiego miał duże problemy z plecami i poprosił nawet o przerwę medyczną. Po interwencji fizjoterapeuty udało się jednak wrócić do gry.

Mimo że "nasza" para miała dwa break pointy, to nie była w stanie zanotować przełamania. Podobnie jak rywale, którzy jednak nie byli tego nawet blisko. Dopiero w ósmym gemie zaczęli popełniać błędy, a to napędziło polsko - belgijski debel, by dokończyć to, co zaczął. I tak też się stało, ponieważ ostatni gem zwyciężył do 15 i tym samym potwierdził wygraną.

Sander Gille/Jan Zieliński - Andre Goransson/Sem Verbeek 7:6 (6), 6:3

Finałowy mecz turnieju w Marsylii odbędzie się w sobotę 15 lutego. Rywalem Zielińskiego i jego partnera będzie zwycięzca rywalizacji pomiędzy parami Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin - Benjamin Bonzi/Pierre Hugues-Herbert.