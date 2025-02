Świątek puściły hamulce. Ten obrazek obiegnie cały świat

Żadna inna rywalka nie zrobiła na korcie będącej drugą rakietą świata Idze Świątek tyle krzywdy co 37. w rankingu WTA Jelena Ostapenko. Polka już nieraz zapewniała, że wcale się nie boi kolejnych meczów z grającą bardzo ryzykownie i nierówno Łotyszką. Tym razem przez dłuższy czas trzymała emocje na wodzy, ale w pewnym momencie dopadła ja frustracja związana z tym, że nie może znaleźć rozwiązania na tenisowe szaleństwo rywalki. Ale cudownego zwrotu akcji nie było, a efektem jest zakończenie imponującej serii zwycięstw Świątek w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Ekscentryczka z patentem na Świątek. "To styl, którego do końca nie rozumiem"

Ostapenko w środowisku tenisowym i kibiców tenisowych za sprawą swojego zachowania na korcie uchodzi za postać ekscentryczną, a czasem nawet kontrowersyjną. Mająca zamiłowanie do oryginalnych strojów i stylizacji paznokci 27-latka jednych irytuje, a u innych wywołuje uśmiech. A to zacznie się śmiać, a to zrobi zabawną minę, a to pokłóci się z rywalką lub z sędzią.

Fanów Igi Świątek wspominanie czterech wcześniejszych pojedynków ich ulubienicy z Łotyszką przyprawiało zaś o dreszcze. Bo choć Polka z żadną z tenisistek z Top10 nie ma niekorzystnego bilansu, to ten z Łotyszką wynosi 0-4. Zdobywczyni pięciu tytułów wielkoszlemowych zapewniała już nieraz, że ta nieprzyjemna dla niej statystyka wcale nie siedzi jej w głowie przed kolejnymi spotkaniami z Ostapenko i nie boi się kolejnych konfrontacji z nią.

- Wcale tak nie jest, że ja przed meczami z nią jakoś inaczej się czuję. Po prostu jej styl gry nie odpowiada do końca mojemu. Jest bardzo nieprzewidywalna. W meczu z nią nie ma do końca logiki na korcie i rytmu. To styl, którego do końca nie rozumiem. Ale nie łączyłabym tego zupełnie z jakimś lękiem lub z tym, że jakoś inaczej się czuję. Bo tak nie jest - przekonywała w ubiegłym roku Polka w programie "8 wspaniałych" telewizji Canal+.

Po awansie do półfinału w Dosze 23-latka opowiadała zaś, że ze względu na niekorzystny bilans z Łotyszką może zagrać bez oczekiwań. Tyle że za sprawą ultraofensywnej gry przeciwniczki niewiele tak naprawdę sama pograła.

Świątek tylko odprowadzała piłkę wzrokiem. Najpierw ręcznik, potem rakieta. "Rozbita"

W poprzednich czterech pojedynkach z Ostapenko Polka miała momenty kryzysowe, w których zaczynały się u niej mnożyć błędy. W piątek nie miała nawet zbytnio wielu szans na nie. Rywalka tak bardzo dominowała. Starała się ona kończyć wymiany błyskawicznie. A że przeważnie trafiała w kort, nie zostawiając zbyt wielu opcji Polce, to ta przez długi czas tylko stała i odprowadzała piłkę wzrokiem.

- Nie ma się czego złapać - podsumował komentujący to spotkanie w Canal+ Maciej Zaręba.

Walcząca w Dosze o czwarty triumf z rzędu Świątek w pierwszej partii na korcie zachowywała wciąż spokój. Po siódmym gemie pierwszego seta w przerwie nakryła głowę ręcznikiem. Nieraz już w przeszłości stosowała taki manewr i pytana o to potem przez dziennikarzy tłumaczyła, że chce w ten sposób odciąć się od tego, co dzieje się na trybunach i poukładać myśli. Po niektórych bolesnych porażkach chowała w ten sposób płynące jej po policzkach łzy.

Teraz po wznowieniu rywalizacji dalej zachowywała kamienny wyraz twarzy. W dwóch poprzednich spotkaniach w Katarze również mierzyła się z potężnie uderzającymi piłkę zawodniczkami. Gdy Czeszka Linda Noskova posyłała asa za asem albo na wyższe obroty wskoczyła Jelena Rybakina z Kazachstanu, to choć Polka wtedy nie miała nic do powiedzenia, to dawała ujście frustracji. Krzyczała, machała rękami, denerwowała się. Raz oberwało się słownie siedzącej w jej boksie Darii Abramowicz (tenisistka do motywującej ją psycholożki krzyknęła "Przestań!").

Gdy w piątek - mimo dominacji Ostapenko - Świątek nie okazywała przez dłuższy czas emocji, to pierwotnie można było uznać to za dobry znak. Stwierdzić, że zachowuje koncentrację i wciąż wierzy, że odrobi stratę. A może jednak była zbyt zachowawcza i zbyt spokojna? Może trzeba było bardziej ryzykować? Nawet - jak Łotyszka - na granicy szaleństwa i licząc się z konsekwencjami w postaci niewymuszonych błędów? A może pomogłoby, gdyby krzyknęła sobie jednak w którymś momencie, by dać ujście kłębiącym się w niej zapewne emocjom?

Krzyku nie było, ale Świątek wyżyła się na rakiecie. Przy stanie 0:3 w drugiej partii - schodząc na przerwę - cisnęła nią ze złością o kort, a potem usiadła i znów zarzuciła ręcznik na głowę. Niewiele to jednak dało - zapisała na swoim koncie potem tylko jednego gema, a komentatorzy Canal+ powtarzali tylko jedno słowo: "Rozbita".

Piąta porażka z Ostapenko stała się faktem. Tak, jak w przypadku tego duetu niektórzy określają Łotyszkę mianem "koszmaru" Polki, tak też Świątek stała się nim swego czasu dla Coco Gauff. Będąca obecnie trzecią rakietą świata Amerykanka przegrała pierwsze siedem ich pojedynków. Niespełna rok później jej bilans w meczach ze starszą o trzy lata Świątek był mocno przygnębiający - wynosił 1-11. Ostatnio jednak tenisistka z USA zaczęła nieco redukować straty, wygrywając dwa spotkania z rzędu. Polce i jej fanom pozostaje życzyć, by w rywalizacji z Ostapenko przerwała złą passę już przy najbliższej okazji.