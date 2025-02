Iga Świątek walczy o czwarty triumf w WTA 1000 w Dosze z rzędu. I jest na dobrej drodze, by go zdobyć. Jak dotąd najcięższy bój stoczyła z Lindą Noskovą, bo straciła seta. Jednak w pozostałych meczach poradziła sobie znakomicie. 6:3, 6:2 z Marią Sakkari i 6:2, 7:5 z Jeleną Rybakiną. Z Kazaszką miała jak dotąd niekorzystny bilans spotkań - 3:4, ale w końcu go "zremisowała". Teraz przed nią, wydaje się, jeszcze większe wyzwanie. Mecz z tenisistką, z którą nigdy nie wygrała, choć miała wiele okazji.

Świątek - Ostapenko w półfinale w Dosze. O której gra dzisiaj Iga Świątek?

W półfinale Świątek zmierzy się z Jeleną Ostapenko. To przeciwniczka bardzo niewygodna dla Polki, co pokazały dotychczasowe mecze. Cztery pojedynki i cztery triumfy Łotyszki. 23-latka stanie więc przed kolejną szansą, by przy własnym nazwisku dopisać we wspomnianym bilansie jedynkę, a więc po raz pierwszy pokonać rywalkę.

Przeciwniczka tak łatwo jej nie odpuści. - Tak, to naprawdę dobry bilans. Mam nadzieję, że w piątek go podtrzymam. Przede wszystkim muszę skupić się na sobie. Czuję, że gdy gram swoje, to mogę pokonać wiele zawodniczek - zapowiadała Ostapenko przed meczem z Polką. Łotyszka dobrze radzi sobie w Dosze. Pokonała już cztery rywalki, w tym Jasmine Paolini czy Ons Jabeur, nie tracąc nawet seta.

Mimo wszystko to Świątek będzie faworytką. Dość powiedzieć, że po raz ostatni w Katarze przegrała w 2020 roku. W kolejnym sezonie nie wystartowała, a od 2022 roku nie znalazła pogromczyni. I polscy kibice liczą, że nie znajdzie jej też w tym roku.

Tym bardziej że zwycięstwo w całym turnieju może okazać się kluczowe dla rankingu WTA. Aryna Sabalenka odpadła już z rywalizacji, więc nie powiększy przewagi nad Polką. Ba, to nasza rodaczka może ją zniwelować i to znacząco. Jeśli obroni tytuł, to panie będzie dzieliło tylko 186 punktów.

WTA 1000 w Dosze. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Ostapenko? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz półfinałowy między Świątek a Ostapenko zaplanowano na piątek 14 lutego. Panie wyjdą na kort nie przed godziną 15:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+ Sport 2, a stream będzie dostępny w aplikacji Canal+. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.