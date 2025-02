6:2, 6:2! To była deklasacja. Świątek poznała rywalkę w półfinale w Dosze

Iga Świątek (2. WTA) po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Jeleną Rybakiną (7. WTA) awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie walczy o czwarty z rzędu tytuł. Jej kolejną przeciwniczkę wyłoniło spotkanie pomiędzy Ons Jabeur (35. WTA) a Jeleną Ostapenko (37. WTA).

Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale turnieju w Dosze. Jelena Ostapenko pokonała Ons Jabeur

Łotyszka wygrała dwa pierwsze gemy, lecz Tunezyjka odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Za to w kolejnym gemie niżej notowana zawodniczka zmarnowała trzy okazje, by odebrać serwis Jabeur, na co ta "odpowiedziała" jednym niewykorzystanym break pointem. W dodatku później już nie utrzymała podania, co skutkowało porażką 2:6.

Jakby tego było mało, na początku drugiej partii 30-latka zniweczyła dwie szanse na błyskawicznie przełamanie. A Ostapenko zmagała się nie tylko z przeciwniczką, ale i... kibicem, który kilkukrotnie próbował rozpraszać ją przy serwisie. - Jeśli to jest ten sam człowiek, to należy go wyprowadzić - podsumował komentator Canal+Sport. Chociaż Łotyszka głównie kwitowała to śmiechem.

Zresztą nie miało to większego wpływu na jej poziom gry. W czwartym gemie wykorzystała trzeci break point, dzięki czemu objęła prowadzenie 3:1. A w ósmym gemie potwierdziła przewagę, ponownie przełamując Jabeur - mecz zakończył się po 70 minutach. Wtedy stało się jasne, że Ostapenko czeka piąty w karierze mecz ze Świątek - wszystkie cztery poprzednie wygrała, przez co uchodzi za "koszmar" 23-latki.

Półfinałowy mecz turnieju WTA 1000 w Dosze pomiędzy Polką i zostanie rozegrany w piątek 14 lutego. Dokładna godzina na razie nie jest znana.

Ostapenko - Jabeur 6:2, 6:2