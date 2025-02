Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek - Rybakina w Dosze. Jest pięknie

Iga Świątek nie bez problemów dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze. Tam jej przeciwniczką była Jelena Rybakina, z którą w Polce w przeszłości szło różnie (przed czwartkowym meczem bezpośredni bilans wynosił 4-3 dla Kazaszki).

Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną w Dosze. Tak wygląda ranking WTA Live

Polka bardzo szybko przełamała rywalkę, dzięki czemu wyszła nawet na prowadzenie 3:0. Później skutecznie grała przy własnym serwisie, a po kolejnym przełamaniu wygrała całą partię 6:2. Drugi set 23-latka rozpoczęła od straty podania, którą później odrobiła. A w dwunastym gemie ponownie przełamała Rybakinę i triumfowała 7:5.

To zwycięstwo sprawiło, że Świątek jest ostatnią zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu WTA dalej grającą w Dosze. Zatem wydaje się zdecydowaną faworytką do zdobycia swojego czwartego z rzędu tytułu w Katarze, a co za tym idzie utrzymania dystansu do prowadzącej w rankingu Aryny Sabalenki. Aktualnie różnica między nimi wynosi niespełna 800 pkt, lecz w najkorzystniejszym dla Polki wariancie zmaleje do niecałych 200 pkt.

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina

1. Aryna Sabalenka - 8956 pkt

2. Iga Świątek - 8160 pkt (maks. 8770 pkt po turnieju w Dosze)

3. Coco Gauff - 6538 pkt

4. Jasmine Paolini - 5398 pkt

5. Jessica Pegula - 5076 pkt

6. Madison Keys - 4680 pkt

7. Jelena Rybakina - 4153 pkt

8. Qinwen Zheng - 3985 pkt

9. Emma Navarro - 3649 pkt

10. Paula Badosa - 3588 pkt

...

26. Magdalena Fręch - 1835 pkt

37. Magda Linette - 1479 pkt

W półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze Iga Świątek zmierzy się albo z Ons Jabeur, albo z Jeleną Ostapenko.