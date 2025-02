Rybakina nie ma wątpliwości przed meczem ze Świątek. Tak ją nazwała

Iga Świątek bardzo solidnie rozpoczęła nowy sezon. Choć przegrała w półfinale Australian Open z Madison Keys, to i tak zaprezentowała się świetnie na tle rozpędzonej Amerykanki, która ostatecznie pokonała Arynę Sabalenkę i sięgnęła po trofeum. Po krótkim urlopie Polka wróciła na światowe korty. Od poniedziałku rywalizuje na WTA 1000 Doha, gdzie zagrała już dwa mecze.

Tak Jelena Rybakina nazwała Świątek przed ćwierćfinałem w Dosze. Jednoznacznie

Po otrzymaniu wolnego losu 23-latka w drugiej rundzie pewnie pokonała Marię Sakkari 6:3, 6:2. Następnie przyszło jej się zmierzyć z Lindą Noskovą, która okazała się dużo twardszym orzechem do zgryzienia. Pojedynek z Czeszką trwał ponad dwie i pół godziny. Po porażce w pierwszym secie Świątek znalazła receptę na rywalkę i wygrała 6(1):7, 6:4, 6:4.

Dzięki temu zawodniczka Wima Fissette awansowała do ćwierćfinału. Zgodnie z drabinką na tym etapie zmierzy się z Jeleną Rybakiną. W przeszłości obie tenisistki stoczyły łącznie siedem pojedynków. Aż w czterech z nich triumfowała Kazaszka. Ostatni raz Świątek i Rybakina spotkały się podczas United Cup. Wtedy Polka odniosła zwycięstwo 7:6(5), 6:4.

W zeszłorocznej edycji WTA 1000 Doha obecna wiceliderka i siódma rakieta rankingu WTA dotarły do finału, gdzie również lepsza okazała się Iga Świątek. Teraz dwa lata starsza Jelena Rybakina będzie chciała zrewanżować się za obie porażki, natomiast 23-latka będzie celowała w trzecią obronę tytułu w stolicy Kataru.

Nic dziwnego, że spotkanie to generuje wielkie emocje. Niedługo przed pierwszym gemem Rybakina zabrała głos ws. ćwierćfinałowego pojedynku z Polką. Nie ukrywała, że teraz czeka ją najtrudniejsze zadanie. - Jak zwykle, Iga to trudny przeciwnik - rozpoczęła. - Skupiam się na sobie i staram się być agresywna na korcie. To zdecydowanie najtrudniejsza przeciwniczka do tej pory w całym turnieju, więc mam nadzieję, że dam radę - dodała, cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Wcześniej Kazaszka pokonywała kolejno Amerykankę Peyton Stearns 6:2, 6:4 oraz Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 7:6(1), 6:2. - Jelena jest doświadczoną zawodniczką i musisz grać na 100 procent, jeżeli chcesz wygrać. Użyję tego doświadczenia, ale to nie będzie łatwy mecz - zapowiadała z kolei Iga Świątek. Spotkanie rozpocznie się około godz. 15:00 w czwartek 13 lutego.