WTA Doha. Kiedy mecz Świątek - Rybakina? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Do tej pory Iga Świątek zagrała dwa mecze na WTA 1000 Doha. Na start zmagań w stolicy Kataru bez większych problemów ograła Marię Sakkari 6:3, 6:2. Dużo bardziej wymagającą rywalką dla wiceliderki światowego rankingu okazała się Linda Noskova. W pierwszym secie Czeszka zwyciężyła w tie-breaku, przez co sensacja wisiała na włosku.

WTA 1000 Doha. Kiedy gra Świątek?

Na szczęście nasza tenisistka przejęła inicjatywę. W drugiej i trzeciej odsłonie spotkania triumfowała 6:4, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału turnieju, który wygrywała trzy lata z rzędu. - Każdy mecz z Lindą jest bardzo trudny i ten nie był wyjątkiem. Jestem dumna, że do końca meczu grałam solidnie, a to nie było łatwe z jej perfekcyjnym serwisem - mówiła Świątek zaraz po ostatnim gemie.

O półfinał Polka zagra przeciwko Jelenie Rybakinie. Obie zawodniczki znają się doskonale. Do tej pory stoczyły w sumie aż siedem pojedynków, z których - co ciekawe - aż czterokrotnie jako zwyciężczyni wychodziła Kazaszka. Mimo to w ostatnim spotkaniu w ramach United Cup to Świątek była górą. Rybakina będzie chciała też zrewanżować się za ubiegłoroczny finał w Dosze, gdzie przegrała z naszą zawodniczką 6(8):7, 2:6.

Jak wyglądała jej droga do ćwierćfinału? Najpierw pokonała Amerykankę Peyton Stearns 6:2, 6:4, a następnie rozprawiła się ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 7:6(1), 6:2. - Jelena jest doświadczoną zawodniczką i musisz grać na 100 procent, jeżeli chcesz wygrać. Użyję tego doświadczenia, ale to nie będzie łatwy mecz - zapowiadała Iga Świątek po pokonaniu Noskovej.

Iga Świątek - Jelena Rybakina. O której ćwierćfinał WTA Doha?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale WTA 1000 Doha odbędzie się w czwartek 13 lutego. Zostanie rozegrany jako drugie spotkanie sesji, która rozpocznie się o godz. 13:30. W praktyce oznacza to, że Polka i Kazaszka powinny pojawić się na korcie około godz. 15:00-15:30, po zakończeniu starcia Jekateriny Aleksandrowej z Jessicą Pegulą.

Transmisję telewizyjną z pojedynku Świątek - Rybakina przeprowadzi stacja Canal+Sport. W internecie starcie można obejrzeć na płatnej platformie Canal+Online. My zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej, która odbędzie się na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.